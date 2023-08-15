Именно сейчас капуста свежая и хрустящая. Поэтому из нее следует сделать вкусный салат, который вы сможете есть даже зимой. Такая закуска станет отличным дополнением к каше, мясу или рыбе.

Идея приготовления салата из капусты на зиму опубликована на странице фудблогера с ником o.stadnyk_ в Instagram. Консервация отлично сохраняется всю зиму.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

лук – 300 г

огурцы – 1 кг

морковь – 300 г

соль – 50 г

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сахар – 80 г

уксус – 100 мл

масло – 100 мл

перец черный горошек – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Лук и огурцы порезать полукольцами.

3. Морковь натереть на корейскую терку.

4. Все соединить.

5. Добавить соль.

6. Засыпать сахар.

7. Влить масло.

8. Все хорошо перемешать.

9. Оставить на полтора-два часа, чтобы капуста пустила сок.

10. После этого добавить уксус и перец.

11. Плотно разложить по банкам, сверху налить небольшое количество сока и стерилизовать 20 минут.

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