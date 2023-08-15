Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

Именно сейчас капуста свежая и хрустящая. Поэтому из нее следует сделать вкусный салат, который вы сможете есть даже зимой. Такая закуска станет отличным дополнением к каше, мясу или рыбе.

Идея приготовления салата из капусты на зиму опубликована на странице фудблогера с ником o.stadnyk_ в Instagram. Консервация отлично сохраняется всю зиму.

Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг
  • лук – 300 г
  • огурцы – 1 кг
  • морковь – 300 г
  • соль – 50 г
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  • сахар – 80 г
  • уксус – 100 мл
  • масло – 100 мл
  • перец черный горошек – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

1. Капусту нашинковать.

2. Лук и огурцы порезать полукольцами.

3. Морковь натереть на корейскую терку.

Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

4. Все соединить.

5. Добавить соль.

Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

6. Засыпать сахар.

7. Влить масло.

8. Все хорошо перемешать.

Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

9. Оставить на полтора-два часа, чтобы капуста пустила сок.

10. После этого добавить уксус и перец.

Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими

11. Плотно разложить по банкам, сверху налить небольшое количество сока и стерилизовать 20 минут.

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