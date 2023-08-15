Вкусный салат из капусты на зиму: овощи остаются хрустящими
Именно сейчас капуста свежая и хрустящая. Поэтому из нее следует сделать вкусный салат, который вы сможете есть даже зимой. Такая закуска станет отличным дополнением к каше, мясу или рыбе.
Идея приготовления салата из капусты на зиму опубликована на странице фудблогера с ником o.stadnyk_ в Instagram. Консервация отлично сохраняется всю зиму.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг
- лук – 300 г
- огурцы – 1 кг
- морковь – 300 г
- соль – 50 г
- сахар – 80 г
- уксус – 100 мл
- масло – 100 мл
- перец черный горошек – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Лук и огурцы порезать полукольцами.
3. Морковь натереть на корейскую терку.
4. Все соединить.
5. Добавить соль.
6. Засыпать сахар.
7. Влить масло.
8. Все хорошо перемешать.
9. Оставить на полтора-два часа, чтобы капуста пустила сок.
10. После этого добавить уксус и перец.
11. Плотно разложить по банкам, сверху налить небольшое количество сока и стерилизовать 20 минут.
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