Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. Идеальным вариантом будет свежий салат. Сюда следует добавить все зелени и овощей. Сыр для нежного вкуса. А вместо традиционного майонеза можно использовать йогурт.

Идея приготовления весеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Ни один компонент не нуждается в термической обработке.

Ингредиенты:

листья салата – 300 г

редис свежий – 6 шт

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огурец свежий – 1 шт

сыр фета – 180 г

Ингредиенты для соуса:

авокадо – 1 шт

греческий йогурт – 150 г

чеснок – 2 зубчика

сок лимона – 10 г

соль – по вкусу.

кунжут для посыпки.

Способ приготовления:

1. Все компоненты салата (кроме зелени) нарезаем на кубики.

2. Для соуса очищаем авокадо от кости и кожицы.

3. Нарезаем его и забрасываем в блендер, и туда же йогурт, натертый чеснок, сок лимона и соль. Сочетаем все в однородную массу.

4. На дно тарелки кладем листья салата, за ним огурец и редис. Поливаем щедро соусом.

5. Сверху кладем нарезанную фету.

6. Посыпаем кунжутом.

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