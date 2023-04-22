Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной
Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. Идеальным вариантом будет свежий салат. Сюда следует добавить все зелени и овощей. Сыр для нежного вкуса. А вместо традиционного майонеза можно использовать йогурт.
Идея приготовления весеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Ни один компонент не нуждается в термической обработке.
Ингредиенты:
- листья салата – 300 г
- редис свежий – 6 шт
- огурец свежий – 1 шт
- сыр фета – 180 г
Ингредиенты для соуса:
- авокадо – 1 шт
- греческий йогурт – 150 г
- чеснок – 2 зубчика
- сок лимона – 10 г
- соль – по вкусу.
- кунжут для посыпки.
Способ приготовления:
1. Все компоненты салата (кроме зелени) нарезаем на кубики.
2. Для соуса очищаем авокадо от кости и кожицы.
3. Нарезаем его и забрасываем в блендер, и туда же йогурт, натертый чеснок, сок лимона и соль. Сочетаем все в однородную массу.
4. На дно тарелки кладем листья салата, за ним огурец и редис. Поливаем щедро соусом.
5. Сверху кладем нарезанную фету.
6. Посыпаем кунжутом.
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