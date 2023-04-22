Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной

Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. Идеальным вариантом будет свежий салат. Сюда следует добавить все зелени и овощей. Сыр для нежного вкуса. А вместо традиционного майонеза можно использовать йогурт.

Идея приготовления весеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Ни один компонент не нуждается в термической обработке.

Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной

Ингредиенты:

  • листья салата – 300 г
  • редис свежий – 6 шт
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  • огурец свежий – 1 шт
  • сыр фета – 180 г

Ингредиенты для соуса:

  • авокадо – 1 шт
  • греческий йогурт – 150 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • сок лимона – 10 г
  • соль – по вкусу.
  • кунжут для посыпки.

Способ приготовления:

Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной

1. Все компоненты салата (кроме зелени) нарезаем на кубики.

Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной

2. Для соуса очищаем авокадо от кости и кожицы.

3. Нарезаем его и забрасываем в блендер, и туда же йогурт, натертый чеснок, сок лимона и соль. Сочетаем все в однородную массу.

Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной

4. На дно тарелки кладем листья салата, за ним огурец и редис. Поливаем щедро соусом.

5. Сверху кладем нарезанную фету.

Вкусный салат из овощей без майонеза: нужно есть именно весной

6. Посыпаем кунжутом.

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