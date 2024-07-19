Вкусный салат из скумбрии на зиму: готовится без уксуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат из скумбрии на зиму: готовится без уксуса

Консервировать на зиму можно не только ягоды, фрукты и овощи, но мясо и рыбу. Из скумбрии, например, получается вкуснейший закрытый салат. Такая заготовка очень выручает, когда нет света и нужно быстро что-нибудь придумать поесть.

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Идея приготовления салата из рыбы на зиму опубликована на странице фудблогера с ником kulbaba zefir в Instgaram. Такая консервация отлично сохраняется.

Вкусный салат из скумбрии на зиму: готовится без уксуса

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 кг.
  • помидоры – 3 кг.
  • лук – 1 кг.
  • морковь – 1 кг.
  • растительное масло – 0,5 л
  • соль – 3 ст.л.
  • сахар – 200 г
  • томатная паста – 200 г

Способ приготовления:

Вкусный салат из скумбрии на зиму: готовится без уксуса

1. Рыбу почистить и порезать на удобные вам кусочки.

2. Помидоры перемолоть.

Вкусный салат из скумбрии на зиму: готовится без уксуса

3. Лук порезать полукольцами.

4. Морковь потереть на грубой терке.

Вкусный салат из скумбрии на зиму: готовится без уксуса

5. Лук и морковь тушить в масле час.

5. Добавить молотые помидоры, соль, сахар и тушить еще час.

 

6. Добавить рыбу и томатную пасту и тушить еще 30 минут.

7. Выложить в банки 0,5 л и стерилизовать час. Выход – 12 банок по 0,5 литра.

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