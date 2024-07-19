Консервировать на зиму можно не только ягоды, фрукты и овощи, но мясо и рыбу. Из скумбрии, например, получается вкуснейший закрытый салат. Такая заготовка очень выручает, когда нет света и нужно быстро что-нибудь придумать поесть.

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Идея приготовления салата из рыбы на зиму опубликована на странице фудблогера с ником kulbaba zefir в Instgaram. Такая консервация отлично сохраняется.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 кг.

помидоры – 3 кг.

лук – 1 кг.

морковь – 1 кг.

растительное масло – 0,5 л

соль – 3 ст.л.

сахар – 200 г

томатная паста – 200 г

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить и порезать на удобные вам кусочки.

2. Помидоры перемолоть.

3. Лук порезать полукольцами.

4. Морковь потереть на грубой терке.

5. Лук и морковь тушить в масле час.

5. Добавить молотые помидоры, соль, сахар и тушить еще час.

6. Добавить рыбу и томатную пасту и тушить еще 30 минут.

7. Выложить в банки 0,5 л и стерилизовать час. Выход – 12 банок по 0,5 литра.

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