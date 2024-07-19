Вкусный салат из скумбрии на зиму: готовится без уксуса
Консервировать на зиму можно не только ягоды, фрукты и овощи, но мясо и рыбу. Из скумбрии, например, получается вкуснейший закрытый салат. Такая заготовка очень выручает, когда нет света и нужно быстро что-нибудь придумать поесть.
Идея приготовления салата из рыбы на зиму опубликована на странице фудблогера с ником kulbaba zefir в Instgaram. Такая консервация отлично сохраняется.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 кг.
- помидоры – 3 кг.
- лук – 1 кг.
- морковь – 1 кг.
- растительное масло – 0,5 л
- соль – 3 ст.л.
- сахар – 200 г
- томатная паста – 200 г
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить и порезать на удобные вам кусочки.
2. Помидоры перемолоть.
3. Лук порезать полукольцами.
4. Морковь потереть на грубой терке.
5. Лук и морковь тушить в масле час.
5. Добавить молотые помидоры, соль, сахар и тушить еще час.
6. Добавить рыбу и томатную пасту и тушить еще 30 минут.
7. Выложить в банки 0,5 л и стерилизовать час. Выход – 12 банок по 0,5 литра.
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