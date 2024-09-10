Вкусный салат из запеченного перца: готовится элементарно
Из перца получится очень вкусная аджика, а также салаты, соусы, закуски. Еще его можно просто запечь, снять кожуру и сделать салат-закуску, просто добавив сыр, специи, уксус, мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из перца, с луком, чесноком и горчицей.
Ингредиенты:
- Перец – 4 шт.
- Лук синий – 0,5 шт.
- Петрушка
- Чеснок – 1 зуб.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Яблочный уксус – 1 ст. л.
- Французская горчица – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Перец помойте и вырежьте серединку, разрежьте пополам, выложите на пергамент и готовьте в духовке 30 минут при 200 градусах.
2. Переложите на тарелочку, накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть. Снимите с перцев кожуру и нарежьте, порежьте лук и петрушку.
3. Добавьте чеснок, растительное масло, уксус, горчицу и соль, все перемешайте и накройте, оставьте промариноваться в холодильнике на 1 час.
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