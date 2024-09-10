Из перца получится очень вкусная аджика, а также салаты, соусы, закуски. Еще его можно просто запечь, снять кожуру и сделать салат-закуску, просто добавив сыр, специи, уксус, мед.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из перца, с луком, чесноком и горчицей.

Ингредиенты:

Перец – 4 шт.

Лук синий – 0,5 шт.

Петрушка

Чеснок – 1 зуб.

Масло растительное – 1 ст. л.

Яблочный уксус – 1 ст. л.

Французская горчица – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец помойте и вырежьте серединку, разрежьте пополам, выложите на пергамент и готовьте в духовке 30 минут при 200 градусах.

2. Переложите на тарелочку, накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть. Снимите с перцев кожуру и нарежьте, порежьте лук и петрушку.

3. Добавьте чеснок, растительное масло, уксус, горчицу и соль, все перемешайте и накройте, оставьте промариноваться в холодильнике на 1 час.

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