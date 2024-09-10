Вкусный салат из запеченного перца: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Вкусный салат из запеченного перца: готовится элементарно

Из перца получится очень вкусная аджика, а также салаты, соусы, закуски. Еще его можно просто запечь, снять кожуру и сделать салат-закуску, просто добавив сыр, специи, уксус, мед.

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Что приготовить из перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из перца, с луком, чесноком и горчицей.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Перец – 4 шт.
  • Лук синий – 0,5 шт.
  • Петрушка
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Яблочный уксус – 1 ст. л.
  • Французская горчица – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец помойте и вырежьте серединку, разрежьте пополам, выложите на пергамент и готовьте в духовке 30 минут при 200 градусах.

Запеченный перец

2. Переложите на тарелочку, накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть. Снимите с перцев кожуру и нарежьте, порежьте лук и петрушку.

Приготовление блюда

3. Добавьте чеснок, растительное масло, уксус, горчицу и соль, все перемешайте и накройте, оставьте промариноваться в холодильнике на 1 час.

Готовое блюдо

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