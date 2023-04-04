На Пасху готовят не только паску и пасхальные яйца, но и многие другие деликатесы. Это, как правило, домашняя колбаса, запеченное мясо, сальтисон, а также вкусные салаты.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вкусного и яркого салата "Калейдоскоп" с майонезом, который вы приготовите всего за 5 минут.

Ингредиенты:

ветчина (куриное копченое филе или сухая колбаска) – 150 г

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огурец – 2 шт. средние

сыр твердый – 100 г

зеленый лук – 30 г

морковь по-корейски – 150 г

перец сладкий – 1 шт

сухарики – 70 г

майонез – 100 г

горчица в зернах – 1 ч. л. с горкой

Способ приготовления:

1. Перец и ветчину порезать соломкой. Большую часть огурцов порезать соломкой, остальные – кружочками.

2. Твердый сыр нарезать соломкой или натереть на терке.

3. Измельчить зеленый лук.

4. Все подготовленные ингредиенты выложить на тарелку кучками, внутрь выложить огурец, нарезанный кружочками.

5. Между каждой кучкой выложить полоску майонеза от края до середины.

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