Вкусный салат "Калейдоскоп" с майонезом: что приготовить на Пасху-2023

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Вкусный салат 'Калейдоскоп' с майонезом: что приготовить на Пасху-2023

На Пасху готовят не только паску и пасхальные яйца, но и многие другие деликатесы. Это, как правило, домашняя колбаса, запеченное мясо, сальтисон, а также вкусные салаты.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вкусного и яркого салата "Калейдоскоп" с майонезом, который вы приготовите всего за 5 минут.

Рецепт салата ''Калейдоскоп'' с майонезом

Ингредиенты:

  • ветчина (куриное копченое филе или сухая колбаска) – 150 г
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  • огурец – 2 шт. средние
  • сыр твердый – 100 г
  • зеленый лук – 30 г
  • морковь по-корейски – 150 г
  • перец сладкий – 1 шт
  • сухарики – 70 г
  • майонез – 100 г
  • горчица в зернах – 1 ч. л. с горкой

Способ приготовления:

1. Перец и ветчину порезать соломкой. Большую часть огурцов порезать соломкой, остальные – кружочками.

2. Твердый сыр нарезать соломкой или натереть на терке.

Салат ''Калейдоскоп'' с сухариками и корейской морковью

3. Измельчить зеленый лук.

4. Все подготовленные ингредиенты выложить на тарелку кучками, внутрь выложить огурец, нарезанный кружочками.

Салат с майонезом кучками

5. Между каждой кучкой выложить полоску майонеза от края до середины.

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