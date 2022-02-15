Салат 'Пекинская диета' для сытного и полезного ужина: из чего приготовить

Салат "Пекинская диета" – это идеальный вариант для тех, кто с вечера не хочет нагружать организм тяжелой пищей. Готовится он на основе пекинской капусты, грибов, яиц и натуральной заправки – очень сытный и в то же время легкий.

Рецептом салата "Пекинская диета" поделился фудблогер Илья Харламов (illia_rpp) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 100 г

яйца – 1 шт

шампиньоны – 100 г

масло сливочное – 5 г

йогурт\сметана – 15 г

горчица в зернах – 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порезать шампиньоны и обжарить их на сливочном масле до готовности.

2. Отварить яйцо. Нарезать кубиком.

3. Нарезать пекинскую капусту соломкой.

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4. Для заправки смешать сметану\йогурт с горчицей. Посолить и поперчить.

5. Соединить все ингредиенты и заправить.

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