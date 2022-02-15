Салат "Пекинская диета" для сытного и полезного ужина: из чего приготовить
Салат "Пекинская диета" – это идеальный вариант для тех, кто с вечера не хочет нагружать организм тяжелой пищей. Готовится он на основе пекинской капусты, грибов, яиц и натуральной заправки – очень сытный и в то же время легкий.
Рецептом салата "Пекинская диета" поделился фудблогер Илья Харламов (illia_rpp) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
пекинская капуста – 100 г
яйца – 1 шт
шампиньоны – 100 г
масло сливочное – 5 г
йогурт\сметана – 15 г
горчица в зернах – 1 ч. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Порезать шампиньоны и обжарить их на сливочном масле до готовности.
2. Отварить яйцо. Нарезать кубиком.
3. Нарезать пекинскую капусту соломкой.
4. Для заправки смешать сметану\йогурт с горчицей. Посолить и поперчить.
5. Соединить все ингредиенты и заправить.
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