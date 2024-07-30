Вкусный салат с печенью на все случаи жизни: чем заправить
Куриную печень можно использовать для приготовления очень вкусного майонезного салата. Мясо не будет горчить и получится очень мягким. Блюдо отлично подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления сытного салата с печенью опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Заправляется майонезом.
Ингредиенты:
- куриная печень – 650 г
- лук – 2-3 шт.
- морковь – 1 шт. большая или 2 шт. средние
- маринованные огурцы – 4-5 шт. средние
- вареные яйца – 5 шт.
- твердый сыр – 100 г
- майонез
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную печень очень хорошо промыть. Убрать лишнее.
2. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить на небольшом огне до закипания.
3. После закипания сделать небольшой огонь, убрать ложкой пену и варить под закрытой крышкой 20 минут.
4. Главное – печень не переварить потому, что она будет очень жесткая и жесткая.
5. Готовую печень охладить и натереть на большую терку.
6. На раскаленную сковороду налить растительное масло.
7. Выложить лук нарезанный кубиками и морковь натертую на большую терку.
8. Обжарить на небольшом огне до готовности периодически помешивая.
9. Формировать салат можно в разъемной форме, кольце или просто в стеклянной форме.
10. Выложить 1/2 часть всех ингредиентов, а затем по кругу остальные ингредиенты, повторяя слои.
11. Первый слой – натертая на большую терку куриная печень + майонез сеточкой.
12. Второй слой – охлажденная до комнатной температуры зажарка + посолить и поперчить по вкусу.
13. Третий слой – маринованные огурчики нарезанные соломкой + небольшая майонезная сеточка.
14. Четвертый слой – натертые яйца на большую терку + майонезная сеточка.
15. Повторить снова по кругу эти слои и сверху последним слоем выложить натертый на мелкую терку сыр.
16. Салат можно сразу подавать, сняв разъемную форму или положить в холодильник на час.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: