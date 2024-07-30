Куриную печень можно использовать для приготовления очень вкусного майонезного салата. Мясо не будет горчить и получится очень мягким. Блюдо отлично подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

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Идея приготовления сытного салата с печенью опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Заправляется майонезом.

Ингредиенты:

куриная печень – 650 г

лук – 2-3 шт.

морковь – 1 шт. большая или 2 шт. средние

маринованные огурцы – 4-5 шт. средние

вареные яйца – 5 шт.

твердый сыр – 100 г

майонез

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень очень хорошо промыть. Убрать лишнее.

2. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить на небольшом огне до закипания.

3. После закипания сделать небольшой огонь, убрать ложкой пену и варить под закрытой крышкой 20 минут.

4. Главное – печень не переварить потому, что она будет очень жесткая и жесткая.

5. Готовую печень охладить и натереть на большую терку.

6. На раскаленную сковороду налить растительное масло.

7. Выложить лук нарезанный кубиками и морковь натертую на большую терку.

8. Обжарить на небольшом огне до готовности периодически помешивая.

9. Формировать салат можно в разъемной форме, кольце или просто в стеклянной форме.

10. Выложить 1/2 часть всех ингредиентов, а затем по кругу остальные ингредиенты, повторяя слои.

11. Первый слой – натертая на большую терку куриная печень + майонез сеточкой.

12. Второй слой – охлажденная до комнатной температуры зажарка + посолить и поперчить по вкусу.

13. Третий слой – маринованные огурчики нарезанные соломкой + небольшая майонезная сеточка.

14. Четвертый слой – натертые яйца на большую терку + майонезная сеточка.

15. Повторить снова по кругу эти слои и сверху последним слоем выложить натертый на мелкую терку сыр.

16. Салат можно сразу подавать, сняв разъемную форму или положить в холодильник на час.

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