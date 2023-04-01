Вкусный шоколадный десерт с овсянкой: польза продукта сохраняется
Из простой овсянки, от которой многие отказываются, можно сделать вкусный и питательный десерт. Главное – сочетать продукт с любимыми ингредиентами. Идеально подойдут банан, шоколад и молоко.
Идея приготовления полезного и вкусного десерта с овсянкой опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 70 г
- молоко горячее – 150-170 м
- банан – 1,5-2 шт
- яйца – 1 шт
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сахар – 1-2 ст.л. (по желанию)
- шоколад – 40-50 г (по желанию)
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья быстрого приготовления или обычную овсянку залить горячим молоком (если быстрого приготовления хлопья сразу впитали молоко, тогда добавьте еще немного молока) все перемешать и отставить.
2. К нарезанным бананам добавить какао, яйцо, разрыхлитель, по желанию сахар. Перебить все блендером до однородной смеси.
3. Банановую массу добавить к овсянке и перемешать, можно перебить блендером до однородной консистенции, по желанию, кому как нравится.
4. Форму смазать маслом и переложить овсяную массу в форму. Переложить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
5. Смазать (по желанию) растопленным шоколадом. Оставить для охлаждения на час.
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