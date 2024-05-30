Если хотите приготовить вкусное дополнение к чаю, лучшим вариантом будут – пироги с ягодами, кексы, булочки, слойки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного шоколадного кекса с орехами.

Ингредиенты:

сахар – 180 г

яйца – 3 шт.

масло – 100 мл

мука – 260 г

молоко – 200 мл

разрыхлитель – 15-20 г

ванильный сахар – 2 ч. л.

изюм – 60 г

орешки – 120 г

Способ приготовления:

1. В миске взбейте 3 яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и снова перемешайте. Добавьте молоко, растительное масло и снова перемешайте.

2️. К муке добавьте разрыхлитель и просейте через сито к другим ингредиентам. Вымешайте все венчиком.

3. Далее орешки в блендере измельчите и добавьте в тесто вместе с изюмом и перемешайте.

4. Форму смажьте растительным маслом или сливочным маслом, вылейте туда тесто и выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Готовый кекс сверху посыпьте орешками и полейте шоколадом!

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