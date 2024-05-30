Вкусный шоколадный кекс с орехами: рецепт самой бюджетной домашней выпечки
Если хотите приготовить вкусное дополнение к чаю, лучшим вариантом будут – пироги с ягодами, кексы, булочки, слойки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного шоколадного кекса с орехами.
Ингредиенты:
- сахар – 180 г
- яйца – 3 шт.
- масло – 100 мл
- мука – 260 г
- молоко – 200 мл
- разрыхлитель – 15-20 г
- ванильный сахар – 2 ч. л.
- изюм – 60 г
- орешки – 120 г
Способ приготовления:
1. В миске взбейте 3 яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и снова перемешайте. Добавьте молоко, растительное масло и снова перемешайте.
2️. К муке добавьте разрыхлитель и просейте через сито к другим ингредиентам. Вымешайте все венчиком.
3. Далее орешки в блендере измельчите и добавьте в тесто вместе с изюмом и перемешайте.
4. Форму смажьте растительным маслом или сливочным маслом, вылейте туда тесто и выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Готовый кекс сверху посыпьте орешками и полейте шоколадом!
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