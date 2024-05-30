Вкусный шоколадный кекс с орехами: рецепт самой бюджетной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный шоколадный кекс с орехами: рецепт самой бюджетной домашней выпечки

Если хотите приготовить вкусное дополнение к чаю, лучшим вариантом будут – пироги с ягодами, кексы, булочки, слойки. 

Вкусный ореховый кекс

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного шоколадного кекса с орехами. 

Рецепт выпечки

Ингредиенты:

  • сахар – 180 г
  • яйца – 3 шт.
  • масло – 100 мл
  • мука – 260 г
  • молоко – 200 мл
  • разрыхлитель – 15-20 г
  • ванильный сахар – 2 ч. л.
  • изюм – 60 г
  • орешки – 120 г

Способ приготовления: 

1. В миске взбейте 3 яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и снова перемешайте.  Добавьте молоко, растительное масло и снова перемешайте. 

Основа для теста

2️. К муке добавьте разрыхлитель и просейте через сито к другим ингредиентам. Вымешайте все венчиком.

Приготовление теста для кекса

3. Далее орешки в блендере измельчите и добавьте в тесто вместе с изюмом и перемешайте. 

Орехи для теста

4. Форму смажьте растительным маслом или сливочным маслом, вылейте туда тесто и выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Готовый кекс сверху посыпьте орешками и полейте шоколадом! 

Готовый кекс

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