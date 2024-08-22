Вкусный соус "Ткемали" из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт
"Ткемали" – вкусный сливовый соус к мясу. Его закрывают на зиму – заготовка отлично сохраняется и имеет очень приятную консистенцию. Такой соус станет отличным дополнением к праздничному столу.
Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" на зиму опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Добавьте достаточно специй и чеснока.
Ингредиенты:
- сливы – 1 кг.
- сахар – 100 г
- соль – 1 ст.л.
- чеснок – 5 зубчиков
- перец горький – 1 шт. (маленький)
- хмели-сунели – 1 ст.л.
- мята, петрушка, базилик – 50 г
- уксус – 1 ст.л.
- вода – 40 мл.
Способ приготовления:
1. Сливы вымыть и вынуть косточки.
2. В кастрюлю со сливами налить воду, сахар, соль и поставить кастрюлю на огонь.
3. Варить около 20 минут, периодически помешивая.
4. Варить до полного разваривания слив.
5. Добавить чеснок, горький перец, хмели-сунели, зелень. Перемешать.
6. Повернуть кастрюлю из ткемали на плиту, довести до кипения на среднем огне и варить 20 минут, периодически помешивая.
7. Перетереть сливы блендером, чтобы масса была однородной.
8. В соус из слив добавить 1 ст.л. уксуса и необходимо прокипятить на среднем огне 10 минут.
9. Разлить его в простерилизованные банки.
10. Дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.
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