Вкусный соус "Ткемали" из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Вкусный соус 'Ткемали' из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

"Ткемали" – вкусный сливовый соус к мясу. Его закрывают на зиму – заготовка отлично сохраняется и имеет очень приятную консистенцию. Такой соус станет отличным дополнением к праздничному столу.

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Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" на зиму опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Добавьте достаточно специй и чеснока.

Вкусный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

Ингредиенты:

  • сливы – 1 кг.
  • сахар – 100 г
  • соль – 1 ст.л.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • перец горький – 1 шт. (маленький)
  • хмели-сунели – 1 ст.л.
  • мята, петрушка, базилик – 50 г
  • уксус – 1 ст.л.
  • вода – 40 мл.

Способ приготовления:

Вкусный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

1. Сливы вымыть и вынуть косточки.

2. В кастрюлю со сливами налить воду, сахар, соль и поставить кастрюлю на огонь.

3. Варить около 20 минут, периодически помешивая.

Вкусный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

4. Варить до полного разваривания слив.

5. Добавить чеснок, горький перец, хмели-сунели, зелень. Перемешать.

Вкусный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

6. Повернуть кастрюлю из ткемали на плиту, довести до кипения на среднем огне и варить 20 минут, периодически помешивая.

7. Перетереть сливы блендером, чтобы масса была однородной.

Вкусный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

8. В соус из слив добавить 1 ст.л. уксуса и необходимо прокипятить на среднем огне 10 минут.

9. Разлить его в простерилизованные банки.

Вкусный соус ''Ткемали'' из слив на зиму: самый удачный и простой рецепт

10. Дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.

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