"Ткемали" – вкусный сливовый соус к мясу. Его закрывают на зиму – заготовка отлично сохраняется и имеет очень приятную консистенцию. Такой соус станет отличным дополнением к праздничному столу.

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Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" на зиму опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Добавьте достаточно специй и чеснока.

Ингредиенты:

сливы – 1 кг.

сахар – 100 г

соль – 1 ст.л.

чеснок – 5 зубчиков

перец горький – 1 шт. (маленький)

хмели-сунели – 1 ст.л.

мята, петрушка, базилик – 50 г

уксус – 1 ст.л.

вода – 40 мл.

Способ приготовления:

1. Сливы вымыть и вынуть косточки.

2. В кастрюлю со сливами налить воду, сахар, соль и поставить кастрюлю на огонь.

3. Варить около 20 минут, периодически помешивая.

4. Варить до полного разваривания слив.

5. Добавить чеснок, горький перец, хмели-сунели, зелень. Перемешать.

6. Повернуть кастрюлю из ткемали на плиту, довести до кипения на среднем огне и варить 20 минут, периодически помешивая.

7. Перетереть сливы блендером, чтобы масса была однородной.

8. В соус из слив добавить 1 ст.л. уксуса и необходимо прокипятить на среднем огне 10 минут.

9. Разлить его в простерилизованные банки.

10. Дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.

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