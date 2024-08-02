Сырник с персиками – это вкуснейший вид выпечки, который точно придется по вкусу всем, и также детям. Он имеет нежную структуру и необычайный аромат, а еще готовится достаточно легко.

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Фудблогер с ником cooking by yuliya в Instagram рассказала, как приготовить сырник с персиками. Этот рецепт обязательно нужно попробовать, пока сезон фрукта находится в своем разгаре.

Ингредиенты для теста

Сливочное масло холодное – 170 гр

Мука – 220 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Желтки – 2 шт

Ингредиенты для начинки

Кисломолочный сыр– 700 гр

Сахар – 100 гр

Крахмал – 1 ст.л.

Яйца – 2 шт

Дополнительные ингредиенты

Персики

Белок – 2 шт

Сахар – 30 гр

Способ приготовления

1.Муку и масло перетереть в крошку.

2. Добавить сахар, соль, разрыхлитель и желтки. Замесить тесто. Если не будет лепиться, можно добавить немного воды.

3. Одну часть теста выложить на дно формы тонким слоем, другую – заморозить.

4. Готовим творожную часть. Смешиваем все ингредиенты и пробиваем блендером до однородности.

5. Укладываем сырный слой на лепешку.

6. Персики залить горячей водой и оставить на время, по возможности снять кожицу и нарезать кусочками.

7. Выкладываем персики на творожную массу.

8. Белок взбить с сахаром до пышности и выложить на фрукты.

9. Сверху натереть остаток теста

10. Выпекать в течение 45 минут при 200 градусах.

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