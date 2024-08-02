Вкусный сырник с персиками: как приготовить дома изысканный десерт
Сырник с персиками – это вкуснейший вид выпечки, который точно придется по вкусу всем, и также детям. Он имеет нежную структуру и необычайный аромат, а еще готовится достаточно легко.
Фудблогер с ником cooking by yuliya в Instagram рассказала, как приготовить сырник с персиками. Этот рецепт обязательно нужно попробовать, пока сезон фрукта находится в своем разгаре.
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло холодное – 170 гр
- Мука – 220 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
- Желтки – 2 шт
Ингредиенты для начинки
- Кисломолочный сыр– 700 гр
- Сахар – 100 гр
- Крахмал – 1 ст.л.
- Яйца – 2 шт
Дополнительные ингредиенты
- Персики
- Белок – 2 шт
- Сахар – 30 гр
Способ приготовления
1.Муку и масло перетереть в крошку.
2. Добавить сахар, соль, разрыхлитель и желтки. Замесить тесто. Если не будет лепиться, можно добавить немного воды.
3. Одну часть теста выложить на дно формы тонким слоем, другую – заморозить.
4. Готовим творожную часть. Смешиваем все ингредиенты и пробиваем блендером до однородности.
5. Укладываем сырный слой на лепешку.
6. Персики залить горячей водой и оставить на время, по возможности снять кожицу и нарезать кусочками.
7. Выкладываем персики на творожную массу.
8. Белок взбить с сахаром до пышности и выложить на фрукты.
9. Сверху натереть остаток теста
10. Выпекать в течение 45 минут при 200 градусах.
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