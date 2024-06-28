Вкусный тартатен с яблоками: готовится гораздо проще шарлотки
Тартатен – элементарный пирог с сочными яблоками. Вся простота такого десерта в том, что для основы можно выбрать обычное слоеное магазинное тесто. Вам останется сделать только начинку и все запечь.
Идеей приготовления нежного тартатена с яблоками поделился фудблогер Николай Люлько (mykola lyulko) в Instagram. Для того, чтобы тесто поднялось. не забудьте сделать на нем проколы вилкой.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 150 г
- сахар – 300 г
- ванильная палочка – 2 шт.
- розмарин – 1 шт.
- яблоки – 1500 г
- слоеное тесто – 500 г
Способ приготовления:
1. Растопить масло в сковороде и добавлять поочередно сахар, ванильную палочку, листики розмарина.
2. Выложить предварительно зачищенные яблоки от кожуры и семян, разрезанные на 4 части.
3. Включить среднюю мощность плиты и готовить карамель.
4. Когда начнут появляться пузырьки коричневого цвета – накрыть тестом яблоки и отправить в разогретую духовку на 180-200 градусов на 30 минут.
5. Достать тартатен.
6. Слить сироп в миску, переложить тарт в тарелку и немного полить его слившим сиропом.
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