Если вы хотите порадовать своих родных действительно интересным тортом, рекомендуем приготовить его с заварным кремом и малиной. Этот десерт не только порадует гурманов, но поразит необычным внешним видом.

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Как приготовить торт с заварным кремом и малиной, TikTok рассказала фудблогер Наталья Жук. Она также рассказала, как сделать воздушное тесто, которое придаст десерту легкость.

Ингредиенты для заварного крема на форму 20-22 см

Сахар – 130 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Крахмал кукурузный – 60 гр

Яйца – 2 шт

Молоко – 500 мл

Сливочное масло 82,5% – 150 гр

Ингредиенты для малинового конфи на форму 20-22 см.

Малина – 250 гр

Сахар – 50-60 гр

Лимонный сок – 1 ст.л.

Кукурузный крахмал – 25 гр + вода – 30 мл

Ингредиенты для заварного теста на форму 20-22 см

Молоко – 70 мл

Вода – 70 мл

Сливочное масло – 60 гр

Сахар – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Мука – 100 гр

Яйца комнатной температуры – 3 шт.

Способ приготовления заварного крема

1. Смешиваем сухие ингредиенты.

2. Смешиваем сухие ингредиенты

3. Наливаем теплое молоко.

4. Смешиваем сухие ингредиенты

5. Накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

6. Добавляем сливочное масло и перемешиваем. Главное, чтобы сливочное масло и крем были одинаковой комнатной температуры.

Способ приготовления конфи

1.В сотейнике смешиваем малину, сахар и лимонный сок.

2. Смешиваем сухие ингредиенты.

3. Кукурузный крахмал разводим холодной водой и выливаем в малину. крахмал разводим холодной водой и выливаем в малину.

4. Охлаждаем и перекладываем в кондитерский мешок.

Способ приготовления заварного теста

1.В кастрюлю наливаем молоко и воду. Добавляем соль, сахар и сливочное масло.

2. Ставим на огонь доводим до кипения и всыпаем 100 г муки. Хорошо перемешиваем и перекладываем в тарелку. Даем немного остыть.

3. Постепенно вбиваем три яйца. Перемешиваем. Тесто начнет расслаиваться, но перемешивание не нужно прекращать.

4. Если тесто получится слишком густое, можно добавить еще 1 яйцо.

5. Половину теста выкладываем в форму и выпекаем при температуре 190° примерно 20-25 минут. Затем выпекаем второй корж.

Собираем торт

1.На первый корж выкладываем половину крема.

2. Добавляем малиновое конфи.

3. Добавляем вторую половину крема и нарываем вторым лепешком.

4. Ставим в холодильник на 4-8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.

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