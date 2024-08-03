Вкусный торт с заварным кремом и малиной: как приготовить воздушное тесто
Если вы хотите порадовать своих родных действительно интересным тортом, рекомендуем приготовить его с заварным кремом и малиной. Этот десерт не только порадует гурманов, но поразит необычным внешним видом.
Как приготовить торт с заварным кремом и малиной, TikTok рассказала фудблогер Наталья Жук. Она также рассказала, как сделать воздушное тесто, которое придаст десерту легкость.
Ингредиенты для заварного крема на форму 20-22 см
- Сахар – 130 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Крахмал кукурузный – 60 гр
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 500 мл
- Сливочное масло 82,5% – 150 гр
Ингредиенты для малинового конфи на форму 20-22 см.
- Малина – 250 гр
- Сахар – 50-60 гр
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Кукурузный крахмал – 25 гр + вода – 30 мл
Ингредиенты для заварного теста на форму 20-22 см
- Молоко – 70 мл
- Вода – 70 мл
- Сливочное масло – 60 гр
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 100 гр
- Яйца комнатной температуры – 3 шт.
Способ приготовления заварного крема
1. Смешиваем сухие ингредиенты.
2. Смешиваем сухие ингредиенты
3. Наливаем теплое молоко.
4. Смешиваем сухие ингредиенты
5. Накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.
6. Добавляем сливочное масло и перемешиваем. Главное, чтобы сливочное масло и крем были одинаковой комнатной температуры.
Способ приготовления конфи
1.В сотейнике смешиваем малину, сахар и лимонный сок.
2. Смешиваем сухие ингредиенты.
3. Кукурузный крахмал разводим холодной водой и выливаем в малину. крахмал разводим холодной водой и выливаем в малину.
4. Охлаждаем и перекладываем в кондитерский мешок.
Способ приготовления заварного теста
1.В кастрюлю наливаем молоко и воду. Добавляем соль, сахар и сливочное масло.
2. Ставим на огонь доводим до кипения и всыпаем 100 г муки. Хорошо перемешиваем и перекладываем в тарелку. Даем немного остыть.
3. Постепенно вбиваем три яйца. Перемешиваем. Тесто начнет расслаиваться, но перемешивание не нужно прекращать.
4. Если тесто получится слишком густое, можно добавить еще 1 яйцо.
5. Половину теста выкладываем в форму и выпекаем при температуре 190° примерно 20-25 минут. Затем выпекаем второй корж.
Собираем торт
1.На первый корж выкладываем половину крема.
2. Добавляем малиновое конфи.
3. Добавляем вторую половину крема и нарываем вторым лепешком.
4. Ставим в холодильник на 4-8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.
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