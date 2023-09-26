Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты

Тыквенно-шоколадный пирог – это очень вкусный десерт, являющийся источником витаминов, минералов и антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшают здоровье кожи. Итак, пора готовить и наслаждаться вкусом осени.

Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты

Кулинар Наталья ( talli_sun ) поделилась в Instagram рецептом вкусного тыквенно-шоколадного пирога.

Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты
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Ингредиенты:

  • Тыква (мякоть) - 350 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло (растопленное) – 100 г
  • Соль – 1/3 ч. л
  • Ванилин
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л
  • Мука – 200 г
  • Черный шоколад – 1 шт
  • Какао – 1-1,5 ст. л

Способ приготовления:

1. Тыкву чистим, нарезаем ломтиками и отвариваем до готовности (она должна стать мягкой). Достаем из воды, перебиваем в состояние пюре. Даем немного остыть.

Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты

2. Добавляем сахар, соль, ванилин, перемешиваем.

3. Вбиваем яйца, вливаем растопленное сливочное масло. Перемешиваем до однородности.

Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты

4. Всыпаем муку с разрыхлителем, перемешиваем.

5. Делим тесто на две части. В одну часть добавляем растопленный шоколад и какао.

Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты

6. Выкладываем в форму ложкой в произвольном порядке. Деревянной шпажкой делаем рисунок и ставим в духовку 180* на 35-40 мин. (ориентируемся на свою духовку).

7. Даем немного остыть, достаем из формы, при желании посыпаем сахарной пудрой.

Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты

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