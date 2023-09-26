Вкусный тыквенно-шоколадный пирог: как приготовить за считанные минуты
Тыквенно-шоколадный пирог – это очень вкусный десерт, являющийся источником витаминов, минералов и антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшают здоровье кожи. Итак, пора готовить и наслаждаться вкусом осени.
Кулинар Наталья ( talli_sun ) поделилась в Instagram рецептом вкусного тыквенно-шоколадного пирога.
Ингредиенты:
- Тыква (мякоть) - 350 г
- Сахар – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло (растопленное) – 100 г
- Соль – 1/3 ч. л
- Ванилин
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л
- Мука – 200 г
- Черный шоколад – 1 шт
- Какао – 1-1,5 ст. л
Способ приготовления:
1. Тыкву чистим, нарезаем ломтиками и отвариваем до готовности (она должна стать мягкой). Достаем из воды, перебиваем в состояние пюре. Даем немного остыть.
2. Добавляем сахар, соль, ванилин, перемешиваем.
3. Вбиваем яйца, вливаем растопленное сливочное масло. Перемешиваем до однородности.
4. Всыпаем муку с разрыхлителем, перемешиваем.
5. Делим тесто на две части. В одну часть добавляем растопленный шоколад и какао.
6. Выкладываем в форму ложкой в произвольном порядке. Деревянной шпажкой делаем рисунок и ставим в духовку 180* на 35-40 мин. (ориентируемся на свою духовку).
7. Даем немного остыть, достаем из формы, при желании посыпаем сахарной пудрой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: