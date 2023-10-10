Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится
Период ароматной домашней выпечки в разгаре. Сейчас очень много сочных и свежих компонентов, которые можно использовать для приготовления начинки. Фаворитом, конечно же, остается тыква.
Идея приготовления тыквенного пирога на песочном тесте опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Нежная и мягкая начинка прекрасно сочетается с хрустящим основанием.
Ингредиенты для песочного теста:
- 250 г муки
- 100 г сливочного масла
- 3 ст.л. холодной воды
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ст.л. лимонного сока
Ингредиенты для начинки:
- 600 г очищенной тыквы
- 100-150 г сахара (лучше брать коричневый – он придаст карамельный вкус или 1:1 коричневый: белый)
- 200 мл сливок 33%
- 2 шт яйца
- цедра 1 лимона
- 1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 ч.л. корицы
- щепотка мускатного ореха
- соль
Способ приготовления:
1. В миску просеиваем муку.
2. Добавляем сахар, соль, порезанное кубиками сливочное масло из холодильника и разминаем вилкой (можно это делать в блендере, импульсными движениями, чтобы масло не грелось).
3. Добавляем яйцо и ледяную воду.
4. Руками быстро замешиваем гладкое эластичное тесто, формируем шар.
5. Накрываем тарелкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
6. Для начинки тыкву нарезаем кусками и чистим.
7. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-30 минут (до готовности).
8. Печеную тыкву взбиваем в пюре, добавляем сахар, сливки, ваниль, специи и перемешиваем.
9. Добавляем яйца и снова хорошо перемешиваем.
10. На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатываем тесто, чтобы подходило диаметру формы. Толщина теста средняя (не тонко).
11. Проштриковать вилкой, сверху кладем пергамент и насыпаем бобовые (можно гречку).
12. Выпекаем 10 минут при температуре 200 градусов.
13. Достаем форму, вливаем начинку и отправляем в духовую и выпекаем при температуре 180 градусов час.
14. Готовому пирогу даем 15 минут отдохнуть в форме.
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