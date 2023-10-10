Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

Период ароматной домашней выпечки в разгаре. Сейчас очень много сочных и свежих компонентов, которые можно использовать для приготовления начинки. Фаворитом, конечно же, остается тыква.

Идея приготовления тыквенного пирога на песочном тесте опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Нежная и мягкая начинка прекрасно сочетается с хрустящим основанием.

Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

Ингредиенты для песочного теста:

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  • 250 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 3 ст.л. холодной воды
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ст.л. лимонного сока

Ингредиенты для начинки:

  • 600 г очищенной тыквы
  • 100-150 г сахара (лучше брать коричневый – он придаст карамельный вкус или 1:1 коричневый: белый)
  • 200 мл сливок 33%
  • 2 шт яйца
  • цедра 1 лимона
  • 1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 1 ч.л. корицы
  • щепотка мускатного ореха
  • соль

Способ приготовления:

Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

1. В миску просеиваем муку.

2. Добавляем сахар, соль, порезанное кубиками сливочное масло из холодильника и разминаем вилкой (можно это делать в блендере, импульсными движениями, чтобы масло не грелось).

3. Добавляем яйцо и ледяную воду.

Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

4. Руками быстро замешиваем гладкое эластичное тесто, формируем шар.

5. Накрываем тарелкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

6. Для начинки тыкву нарезаем кусками и чистим.

7. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-30 минут (до готовности).

Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

8. Печеную тыкву взбиваем в пюре, добавляем сахар, сливки, ваниль, специи и перемешиваем.

9. Добавляем яйца и снова хорошо перемешиваем.

Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

10. На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатываем тесто, чтобы подходило диаметру формы. Толщина теста средняя (не тонко).

11. Проштриковать вилкой, сверху кладем пергамент и насыпаем бобовые (можно гречку).

12. Выпекаем 10 минут при температуре 200 градусов.

Вкусный тыквенный пирог на песочном тесте: очень быстро готовится

13. Достаем форму, вливаем начинку и отправляем в духовую и выпекаем при температуре 180 градусов час.

14. Готовому пирогу даем 15 минут отдохнуть в форме.

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