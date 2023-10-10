Период ароматной домашней выпечки в разгаре. Сейчас очень много сочных и свежих компонентов, которые можно использовать для приготовления начинки. Фаворитом, конечно же, остается тыква.

Идея приготовления тыквенного пирога на песочном тесте опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Нежная и мягкая начинка прекрасно сочетается с хрустящим основанием.

Ингредиенты для песочного теста:

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250 г муки

100 г сливочного масла

3 ст.л. холодной воды

1 яйцо

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

1/2 ст.л. лимонного сока

Ингредиенты для начинки:

600 г очищенной тыквы

100-150 г сахара (лучше брать коричневый – он придаст карамельный вкус или 1:1 коричневый: белый)

200 мл сливок 33%

2 шт яйца

цедра 1 лимона

1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л. ванильного экстракта

1 ч.л. корицы

щепотка мускатного ореха

соль

Способ приготовления:

1. В миску просеиваем муку.

2. Добавляем сахар, соль, порезанное кубиками сливочное масло из холодильника и разминаем вилкой (можно это делать в блендере, импульсными движениями, чтобы масло не грелось).

3. Добавляем яйцо и ледяную воду.

4. Руками быстро замешиваем гладкое эластичное тесто, формируем шар.

5. Накрываем тарелкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

6. Для начинки тыкву нарезаем кусками и чистим.

7. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-30 минут (до готовности).

8. Печеную тыкву взбиваем в пюре, добавляем сахар, сливки, ваниль, специи и перемешиваем.

9. Добавляем яйца и снова хорошо перемешиваем.

10. На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатываем тесто, чтобы подходило диаметру формы. Толщина теста средняя (не тонко).

11. Проштриковать вилкой, сверху кладем пергамент и насыпаем бобовые (можно гречку).

12. Выпекаем 10 минут при температуре 200 градусов.

13. Достаем форму, вливаем начинку и отправляем в духовую и выпекаем при температуре 180 градусов час.

14. Готовому пирогу даем 15 минут отдохнуть в форме.

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