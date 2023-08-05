Вкусный ягодный компот "Ассорти" на зиму: понадобится всего 4 компонента
Когда в летний период очень не хватает солнца и тепла – такой летний компот будет очень кстати. Вы можете приготовить его из разных любимых ягод. В любом случае будет вкусно.
Идея приготовления ягодного компота "Ассорти" опубликована на странице фудблогера Иванны Полищук (ivanna__polishchuk) в Instagram. Вам понадобится всего 3 компонента.
Ингредиенты на 1.5 л банка:
- микс ягод, которые вы больше всего любите
- 1 л воды
- 0.5 л сахара
- немного лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Наполняем банку ягодами примерно на 1/3.
2. Из воды, сахара и лимонной кислоты варим сироп.
3. Заливаем сиропом ягоды.
4. Стерилизуем 1,5 л банки 20 минут, 3 л банки 30 минут.
5. Этот компот очень сладкий. Поэтому перед употреблением следует разбавить водой по вкусу. Приблизительно из 1,5 л неразбавленного компота получается 4-5 л разбавленного.
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