Вкусный завтрак с авокадо, лососем и капустой "Айсберг": побалуйте себя утром
Вкусный и полезный завтрак приготовить гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Для этого требуется всего несколько ингредиентов и щепотка фантазии.
Рецептом приготовления действительно полезного и красивого завтрака поделилась фудблогер Наталья Жук. Именно она в Instagram показала, как сделать сэндвичи без хлеба, используя капусту "Айсберг".
Ингредиенты
- Капуста "Айсберг"
- Крем-сыр
- Красная рыба
- Огурец
- Авокадо
- Кунжут
- Соль
Способ приготовления
1.Отделяем лист от капусты "Айсберг" и делаем маленький надрез на его белоснежной части.
2. Условно разделяем лист на 4 части.
3. На одну часть листа выкладываем крем-сыр.
4. На вторую – рыбу.
5. На третью – авокадо, нарезанное на ломтики.
6. Четвертая часть – огурец.
7. Рыбу присыпаем кунжутом.
8. Огурец солим.
9. Одну часть составляем на вторую, затем третью и четвертую.
10. Разрезаем пополам и получаем отличный, вкусный и полезный завтрак.
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