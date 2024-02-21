Вкусный и полезный завтрак приготовить гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Для этого требуется всего несколько ингредиентов и щепотка фантазии.

Рецептом приготовления действительно полезного и красивого завтрака поделилась фудблогер Наталья Жук. Именно она в Instagram показала, как сделать сэндвичи без хлеба, используя капусту "Айсберг".

Ингредиенты

Капуста "Айсберг"

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Крем-сыр

Красная рыба

Огурец

Авокадо

Кунжут

Соль

Способ приготовления

1.Отделяем лист от капусты "Айсберг" и делаем маленький надрез на его белоснежной части.

2. Условно разделяем лист на 4 части.

3. На одну часть листа выкладываем крем-сыр.

4. На вторую – рыбу.

5. На третью – авокадо, нарезанное на ломтики.

6. Четвертая часть – огурец.

7. Рыбу присыпаем кунжутом.

8. Огурец солим.

9. Одну часть составляем на вторую, затем третью и четвертую.

10. Разрезаем пополам и получаем отличный, вкусный и полезный завтрак.

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