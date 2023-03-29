Влажная и ароматная александрийская паска: как приготовить пасхальную выпечку
Александрийская паска – это идеальный рецепт для тех хозяек, которые впервые будут печь паску и волнуются, что он может не удаться. Несмотря на то, что тесто дрожжевое, готовится оно крайне просто и без лишних хлопот. А результат того стоит – готовая паска получается в меру влажной, ароматной, а также имеет очень привлекательный желтый цвет.
ФудблогеркМария Михальченко на своем канале (Смаколик.юа Мария Михальченко) в YouTube поделилась рецептом вкусной александрийской паски.
Ингредиенты (на 6 пасок диаметром 13 см):
Опара:
- молоко – 0,5 л
- сахар – 0,5 кг
- желтки – 3 шт
- дрожжи – 75 г
- холодное сливочное масло – 250 г
Тесто:
- коньяк – 1 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- ванильный сахар – 1 п
- цедра 1 лимона
- сухофрукты – 200 г
- мука – 1,25 кг
Способ приготовления:
1. Для приготовления опары нужно смешать смешать сахар с теплым молоком, добавить дрожжи и перемешать до растворения.
2. Добавить яйца, желтки и холодное масло. Взбить миксером. После этого накрыть опару пищевой пленкой и оставить на 8-12 часов.
3. К готовой опаре добавить коньяк, ваниль и цедру лимона. Перемешать.
4. Добавить половину муки и сухофрукты. Перемешать. Далее добавить оставшуюся муку и месить тесто до тех пор, пока не станет однородным. Оставить под пленкой на 1-1,5 часа в теплом месте.
5. Готовое тесто разделить на равные части, сформовать паски и выложить в формы. Дать попаскам скам подойти 1,5 часа в теплом месте.
6. Смазать паски взбитым яйцом, поставить их в разогретую духовку до 180 градусов. Сразу снизить температуру и выпекать при температуре 160 градусов 50 минут.
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