Александрийская паска – это идеальный рецепт для тех хозяек, которые впервые будут печь паску и волнуются, что он может не удаться. Несмотря на то, что тесто дрожжевое, готовится оно крайне просто и без лишних хлопот. А результат того стоит – готовая паска получается в меру влажной, ароматной, а также имеет очень привлекательный желтый цвет.

ФудблогеркМария Михальченко на своем канале (Смаколик.юа Мария Михальченко) в YouTube поделилась рецептом вкусной александрийской паски.

Ингредиенты (на 6 пасок диаметром 13 см):

Опара:

молоко – 0,5 л

сахар – 0,5 кг

желтки – 3 шт

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дрожжи – 75 г

холодное сливочное масло – 250 г

Тесто:

коньяк – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

ванильный сахар – 1 п

цедра 1 лимона

сухофрукты – 200 г

мука – 1,25 кг

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно смешать смешать сахар с теплым молоком, добавить дрожжи и перемешать до растворения.

2. Добавить яйца, желтки и холодное масло. Взбить миксером. После этого накрыть опару пищевой пленкой и оставить на 8-12 часов.

3. К готовой опаре добавить коньяк, ваниль и цедру лимона. Перемешать.

4. Добавить половину муки и сухофрукты. Перемешать. Далее добавить оставшуюся муку и месить тесто до тех пор, пока не станет однородным. Оставить под пленкой на 1-1,5 часа в теплом месте.

5. Готовое тесто разделить на равные части, сформовать паски и выложить в формы. Дать попаскам скам подойти 1,5 часа в теплом месте.

6. Смазать паски взбитым яйцом, поставить их в разогретую духовку до 180 градусов. Сразу снизить температуру и выпекать при температуре 160 градусов 50 минут.

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