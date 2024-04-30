Очень вкусно, когда паска получается именно влажной. Тесто хорошо поднимается, после выпечки становится нежным и очень сочным. Такого эффекта можно добиться, если сделать опару на молоке.

Идея приготовления влажной пышной кулича опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутий (miroslavakrutii ) в Instagram. Будет очень вкусно, если добавить много изюма и сухофруктов.

Ингредиенты для опары:

теплое молоко – 200 мл.

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сахар – 1 ст.л.

дрожжи – 50 г

мука – 100 г

Способ приготовления опары:

1. Все перемешать до однородности.

2. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут при комнатной температуре.

Ингредиенты для теста:

желтки – 6 шт.

яйца – 1 целое

сахар – 200 г

мед – 40 г

сливки 20% – 100 мл.

кефир – 50 мл.

лимонный сок – 1 ст.л.

ванилин

масло – 150 г

растительное масло – 2 ст.л.

мука – 700 г

соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Желтки и яйцо взбить с сахаром и медом до однородности.

2. Добавить сливки и кефир, ванилин, лимонный сок и постепенно муку.

3. Отлично вымешивать – тесто липкое.

4. Постепенно добавлять кусочки масла комнатной температуры, каждый раз хорошо перемешивать до растворения масла, затем добавить масло.

5. Накрыть тесто пленкой и при комнатной температуре оно должно увеличиться в три раза. Этот процесс может занять даже 2 часа. Главное – не спешить.

6. Выложить тесто на присыпанный мукой коврик.

7. Добавить изюм, шоколадные капли, цукаты и хорошо перемешать. В процессе перемешивания тесто будет становиться туже. Чтобы легче было работать – руки погружайте в муку.

8. Оставить тесто на коврике на 20 минут, а затем можно формировать пасочки.

9. В формах паски поднимаются от 1 до 2 часов при комнатной температуре.

10. Духовку разогреть до 180 граммов и выпекать 10 минут.

11. Снизить температуру до 160 градусов и включить конвекцию еще на 30 минут.

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