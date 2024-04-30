Влажная паска, как пух: на чем приготовить удачное тесто
Очень вкусно, когда паска получается именно влажной. Тесто хорошо поднимается, после выпечки становится нежным и очень сочным. Такого эффекта можно добиться, если сделать опару на молоке.
Идея приготовления влажной пышной кулича опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутий (miroslavakrutii ) в Instagram. Будет очень вкусно, если добавить много изюма и сухофруктов.
Ингредиенты для опары:
- теплое молоко – 200 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- дрожжи – 50 г
- мука – 100 г
Способ приготовления опары:
1. Все перемешать до однородности.
2. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут при комнатной температуре.
Ингредиенты для теста:
- желтки – 6 шт.
- яйца – 1 целое
- сахар – 200 г
- мед – 40 г
- сливки 20% – 100 мл.
- кефир – 50 мл.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- ванилин
- масло – 150 г
- растительное масло – 2 ст.л.
- мука – 700 г
- соль – 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
1. Желтки и яйцо взбить с сахаром и медом до однородности.
2. Добавить сливки и кефир, ванилин, лимонный сок и постепенно муку.
3. Отлично вымешивать – тесто липкое.
4. Постепенно добавлять кусочки масла комнатной температуры, каждый раз хорошо перемешивать до растворения масла, затем добавить масло.
5. Накрыть тесто пленкой и при комнатной температуре оно должно увеличиться в три раза. Этот процесс может занять даже 2 часа. Главное – не спешить.
6. Выложить тесто на присыпанный мукой коврик.
7. Добавить изюм, шоколадные капли, цукаты и хорошо перемешать. В процессе перемешивания тесто будет становиться туже. Чтобы легче было работать – руки погружайте в муку.
8. Оставить тесто на коврике на 20 минут, а затем можно формировать пасочки.
9. В формах паски поднимаются от 1 до 2 часов при комнатной температуре.
10. Духовку разогреть до 180 граммов и выпекать 10 минут.
11. Снизить температуру до 160 градусов и включить конвекцию еще на 30 минут.
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