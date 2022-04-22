Если вы хотите поразить родных безупречным вкусом пасхальной выпечки, то вам стоит попробовать рецепт влажной паски. Кроме того, что она получается в меру сладкой, очень мягкой и пышной, такая выпечка еще долго не черствеет.

Фудблогер Ира Шафатинская (ira.shaf_cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом влажной и в меру сладкой паски, которая долго не черствеет.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

желтки – 10 шт

яйца – 3 шт

сахар – 4 ст

дрожжи – 100 г

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сливочное масло – 200 г

масло – 50 мл

мука – +-2 кг

соль – 1 ч. л.

цукаты и изюм – 100 г

ваниль

Способ приготовления:

1. Подготовить сухофрукты. Промыть горячей водой, залить 15-20 минут кипятком и просушить бумажным полотенцем.

2. Опара. Смешать 250 мл молока, 1 ст. л. сахара, 200 г муки, дрожжи. Перемешать, накрыть плёнкой и оставить на 30-45 минут.

3. Оставшееся молоко довести до кипения.

4. Желтки, яйца, сахар, соль и ваниль взбить до пышной пены. Добавить к молоку. Перемешать, чтобы сахар полностью растворился. Охладить.

5. В готовую опару добавить молочную массу и большую часть муки. Вымешивать тесто примерно 15-20 минут – должна образоваться клейковина. При необходимости можно добавить еще немного муки, чтобы тесто было мягким и незабитым.

6. Добавить в тесто мягкое сливочное масло и растительное масло, вымешивать до однородности еще 10-15 минут. Тесто не должно прилипать к рукам.

7. Добавить сухофрукты, предварительно смешанные с мукой. Перемешать. Накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 1,5 часа.

8. Распределить тесто по формам. Оставить на 1 час, чтобы паска поднялись.

9. Смазать взбитым яйцом.

10. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 30-45 минут.

Совет от фудблогера: для выпечки пасок лучше всего использовать бумажные формы. Их не нужно предварительно смазывать. Готовые паски из форм не доставать – так изделие дольше не черствеет.

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