Печенье с корицей – это не просто песочная выпечка. Оно имеет особую текстуру: сверху сахарное с хрустящей корочкой, а внутри нежное, в меру влажное и рассыпчатое. Его можно дополнять начинкой: шоколадом, изюмом, орехами. Самое важное – дать ему полностью остыть после выпечки, потому что только после этого печенье полностью раскрывает свой вкус.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом печенья с корицей.

Ингредиенты:

мука – 200 г

сода – 1/2 ч. л.

корица – не более 1/2 ч. л.

соль – щепотка

масло – 120 г

сахар – 130 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

яйцо – 1 шт

Видео дня

Для обрушения:

сахар – 35 г

корица – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать муку, соду, корицу и соль.

2. Отдельно смешать мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром. Взбить все до кремовой нежной массы.

3. Добавить яйца, взбить до однородности.

4. В полученную массу постепенно насыпать смесь сухих ингредиентов. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.

5. Отдельно смешать сахар и корицу для обрушения. Противень застелить бумагой.

6. Из готового теста сформировать шарики, обвалять их в смеси и выложить на противень.

7. Выпекать печенье 12-15 минут при температуре 180 градусов. После выпечки печенье нужно полностью охладить и хранить в закрытой таре. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: