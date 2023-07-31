Влажное и рассыпчатое печенье с корицей: рецепт нежнейшей выпечки к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Влажное и рассыпчатое печенье с корицей: рецепт нежнейшей выпечки к чаю

Печенье с корицей – это не просто песочная выпечка. Оно имеет особую текстуру: сверху сахарное с хрустящей корочкой, а внутри нежное, в меру влажное и рассыпчатое. Его можно дополнять начинкой: шоколадом, изюмом, орехами. Самое важное – дать ему полностью остыть после выпечки, потому что только после этого печенье полностью раскрывает свой вкус.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом печенья с корицей.

Рецепт песочного печенья с корицей

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • сода – 1/2 ч. л.
  • корица – не более 1/2 ч. л.
  • соль – щепотка
  • масло – 120 г
  • сахар – 130 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • яйцо – 1 шт
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Для обрушения:

  • сахар – 35 г
  • корица – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать муку, соду, корицу и соль.

2. Отдельно смешать мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром. Взбить все до кремовой нежной массы.

Песочное тесто

3. Добавить яйца, взбить до однородности.

4. В полученную массу постепенно насыпать смесь сухих ингредиентов. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.

Как приготовить тесто для печенья

5. Отдельно смешать сахар и корицу для обрушения. Противень застелить бумагой.

6. Из готового теста сформировать шарики, обвалять их в смеси и выложить на противень.

Печенье с корицей и орехами

7. Выпекать печенье 12-15 минут при температуре 180 градусов. После выпечки печенье нужно полностью охладить и хранить в закрытой таре. Приятного аппетита!

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