Влажное и рассыпчатое печенье с корицей: рецепт нежнейшей выпечки к чаю
Печенье с корицей – это не просто песочная выпечка. Оно имеет особую текстуру: сверху сахарное с хрустящей корочкой, а внутри нежное, в меру влажное и рассыпчатое. Его можно дополнять начинкой: шоколадом, изюмом, орехами. Самое важное – дать ему полностью остыть после выпечки, потому что только после этого печенье полностью раскрывает свой вкус.
Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом печенья с корицей.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- сода – 1/2 ч. л.
- корица – не более 1/2 ч. л.
- соль – щепотка
- масло – 120 г
- сахар – 130 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- яйцо – 1 шт
Для обрушения:
- сахар – 35 г
- корица – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешать муку, соду, корицу и соль.
2. Отдельно смешать мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром. Взбить все до кремовой нежной массы.
3. Добавить яйца, взбить до однородности.
4. В полученную массу постепенно насыпать смесь сухих ингредиентов. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.
5. Отдельно смешать сахар и корицу для обрушения. Противень застелить бумагой.
6. Из готового теста сформировать шарики, обвалять их в смеси и выложить на противень.
7. Выпекать печенье 12-15 минут при температуре 180 градусов. После выпечки печенье нужно полностью охладить и хранить в закрытой таре. Приятного аппетита!
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