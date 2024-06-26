Для уютного семейного чаепития идеально подойдет влажный чизкейк с черникой. Именно сейчас ягода, которая нужна для такого десерта, очень сочная и имеет много витаминов. Прекрасно сочетается с пышным творожным тестом.

Идея приготовления нежного чизкейка с черникой опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana bil) в Instagram. Вода, которую вы заливаете в тесто, обязательно должна быть ледяной.

Ингредиенты для основания:

мука – 360 г

масло (холодное) – 180 г

яйца – 2 шт.

сахар – 30 г

щепотка соли

ледяная вода – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Муку, сахар, соль перемешать.

2. Перетереть с холодным маслом в крошку.

3. Добавить яйца и холодную воду.

4. Замесить тесто и поместить на 30 минут в холодильник.

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 670 г

сливочный творог – 330 г

сливки – 225 мл.

сахар – 150 г

кукурузный крахмал – 3 ст.л.

яйца – 5 шт.

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Сбить все погружным блендером до однородности.

2. Тесто раскатать на форму с пергаментом, утрамбовать, сделать бортики, проколоть вилкой.

3. Выложить творожную начинку и выпекать при температуре 170 градусов 50 минут.

Ингредиенты для ягодного слоя:

черника – 400 г

сахар – 80-100 г

крахмал – 2 ст.л.

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Чернику варить с сахаром до мягкости.

2. Добавить крахмал, разбавленный водой, варить до загустения.

3. Немного охлажденный пирог покрыть сверху черничным слоем и поставить в холод на 7-8 часов.

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