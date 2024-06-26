Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов
Для уютного семейного чаепития идеально подойдет влажный чизкейк с черникой. Именно сейчас ягода, которая нужна для такого десерта, очень сочная и имеет много витаминов. Прекрасно сочетается с пышным творожным тестом.
Идея приготовления нежного чизкейка с черникой опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana bil) в Instagram. Вода, которую вы заливаете в тесто, обязательно должна быть ледяной.
Ингредиенты для основания:
- мука – 360 г
- масло (холодное) – 180 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 30 г
- щепотка соли
- ледяная вода – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Муку, сахар, соль перемешать.
2. Перетереть с холодным маслом в крошку.
3. Добавить яйца и холодную воду.
4. Замесить тесто и поместить на 30 минут в холодильник.
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 670 г
- сливочный творог – 330 г
- сливки – 225 мл.
- сахар – 150 г
- кукурузный крахмал – 3 ст.л.
- яйца – 5 шт.
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Сбить все погружным блендером до однородности.
2. Тесто раскатать на форму с пергаментом, утрамбовать, сделать бортики, проколоть вилкой.
3. Выложить творожную начинку и выпекать при температуре 170 градусов 50 минут.
Ингредиенты для ягодного слоя:
- черника – 400 г
- сахар – 80-100 г
- крахмал – 2 ст.л.
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Чернику варить с сахаром до мягкости.
2. Добавить крахмал, разбавленный водой, варить до загустения.
3. Немного охлажденный пирог покрыть сверху черничным слоем и поставить в холод на 7-8 часов.
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