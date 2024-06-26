Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
180
Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

Для уютного семейного чаепития идеально подойдет влажный чизкейк с черникой. Именно сейчас ягода, которая нужна для такого десерта, очень сочная и имеет много витаминов. Прекрасно сочетается с пышным творожным тестом.

Идея приготовления нежного чизкейка с черникой опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana bil) в Instagram. Вода, которую вы заливаете в тесто, обязательно должна быть ледяной.

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

Ингредиенты для основания:

  • мука – 360 г
  • масло (холодное) – 180 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 30 г
  • щепотка соли
  • ледяная вода – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

1. Муку, сахар, соль перемешать.

2. Перетереть с холодным маслом в крошку.

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

3. Добавить яйца и холодную воду.

4. Замесить тесто и поместить на 30 минут в холодильник.

Ингредиенты для начинки:

  • кисломолочный творог – 670 г
  • сливочный творог – 330 г
  • сливки – 225 мл.
  • сахар – 150 г
  • кукурузный крахмал – 3 ст.л.
  • яйца – 5 шт.
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

1. Сбить все погружным блендером до однородности.

2. Тесто раскатать на форму с пергаментом, утрамбовать, сделать бортики, проколоть вилкой.

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

3. Выложить творожную начинку и выпекать при температуре 170 градусов 50 минут.

Ингредиенты для ягодного слоя:

  • черника – 400 г
  • сахар – 80-100 г
  • крахмал – 2 ст.л.
  • вода – 50 мл.

Способ приготовления:

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

1. Чернику варить с сахаром до мягкости.

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

2. Добавить крахмал, разбавленный водой, варить до загустения.

3. Немного охлажденный пирог покрыть сверху черничным слоем и поставить в холод на 7-8 часов.

Влажный чизкейк с черникой: лучше любых бисквитных тортов

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