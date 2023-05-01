Ароматный и влажный кекс – удачная домашняя выпечка к чаю. Тесто для него можно приготовить на молоке, кефире или сметане, а дополнить изюмом, цукатами, шоколадом или ягодами.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетного кекса с изюмом, тесто для которого готовится на кефире. Выпечка получается пышной, мягкой и в меру влажной.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

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сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

кефир – 250 мл

масло сливочное – 80 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 10 г

изюм – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Для начала взбить яйца с сахаром венчиком до светлой пышной массы.

2. В полученную массу налить кефир, растопленное сливочное масло и добавить ванильный сахар. Перемешать.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности, чтобы не было комочков.

4. Добавить к тесту изюм или другие сухофрукты: вишню, клюкву и т.д. Перемешать.

5. Готовое тесто вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 50 минут.

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