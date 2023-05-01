Влажный и пышный кекс: на чем приготовить тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Влажный и пышный кекс: на чем приготовить тесто

Ароматный и влажный кекс – удачная домашняя выпечка к чаю. Тесто для него можно приготовить на молоке, кефире или сметане, а дополнить изюмом, цукатами, шоколадом или ягодами.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетного кекса с изюмом, тесто для которого готовится на кефире. Выпечка получается пышной, мягкой и в меру влажной.

Рецепт кекса на кефире

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
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  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • кефир – 250 мл
  • масло сливочное – 80 г
  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • изюм – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Для начала взбить яйца с сахаром венчиком до светлой пышной массы.

Тесто на кефире для кекса

2. В полученную массу налить кефир, растопленное сливочное масло и добавить ванильный сахар. Перемешать.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности, чтобы не было комочков.

Ароматный домашний кекс

4. Добавить к тесту изюм или другие сухофрукты: вишню, клюкву и т.д. Перемешать.

Кекс в духовке

5. Готовое тесто вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 50 минут.

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