Влажный и пышный кекс: на чем приготовить тесто
Ароматный и влажный кекс – удачная домашняя выпечка к чаю. Тесто для него можно приготовить на молоке, кефире или сметане, а дополнить изюмом, цукатами, шоколадом или ягодами.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетного кекса с изюмом, тесто для которого готовится на кефире. Выпечка получается пышной, мягкой и в меру влажной.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- кефир – 250 мл
- масло сливочное – 80 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 10 г
- изюм – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Для начала взбить яйца с сахаром венчиком до светлой пышной массы.
2. В полученную массу налить кефир, растопленное сливочное масло и добавить ванильный сахар. Перемешать.
3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности, чтобы не было комочков.
4. Добавить к тесту изюм или другие сухофрукты: вишню, клюкву и т.д. Перемешать.
5. Готовое тесто вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 50 минут.
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