Влажный лимонный пирог: легкий рецепт французской кухни

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Влажный лимонный пирог: легкий рецепт французской кухни

Погрузитесь в мир французских кондитерских изделий с этим простым и отличным рецептом десерта. Нежный, влажный лимонный пирог просто не сможет оставить вас безразличными.

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Как приготовить этот десерт так, чтобы все, кто его попробуют, были поражены, в Instagram рассказала фудблогер с ником foodwithstyle. Оказывается, для этого нужны только доступные составляющие.

Влажный лимонный пирог: легкий рецепт французской кухни

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 100 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Миндаль молотый бланшированный – 100 гр
  • Мука – 50 гр
  • Лимон (цедра и сок) – 1 шт
  • Сахарная пудра – для присыпки

1. Разогрейте духовку до 180°C. Форму диаметром 19 см смажьте маслом и слегка присыпьте мукой.

2. Сливочное масло растопите в кастрюле на медленном огне. Снимите с огня и дайте остыть.

3. В миске взбейте вместе сахар и яйца, пока смесь не станет бледной и пышной.

Влажный лимонный пирог: легкий рецепт французской кухни

4. Медленно добавьте растопленное масло в яичную смесь и хорошо перемешайте.

5. В отдельной миске смешайте молотый миндаль, муку и мелко натертую цедру лимона, чтобы усилить вкус.

6. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в яичную смесь и перемешайте до полного соединения.

Влажный лимонный пирог: легкий рецепт французской кухни

7. Из лимона выжмите сок и добавьте его в тесто. Перемешайте все вместе до однородности.

8. Вылейте тесто в подготовленную форму для запекания и разровняйте верх.

9. Выпекайте примерно 25-30 минут, пока пирог не станет золотисто-коричневым и слегка запечется сверху, но будет оставаться влажным внутри.

Влажный лимонный пирог: легкий рецепт французской кухни

10. Выньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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