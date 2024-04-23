Влажный шоколадный кекс: незабываемый десерт к завтраку
Предлагаем вашему вниманию рецепт влажного шоколадного кекса, который будет идеально смаковать к утреннему кофе, или станет вкусным перекусом на работе. Готовить кекс очень легко, а во время этого процесса на кухне появится невероятный аромат.
Рецептом приготовления влажного шоколадного кекса поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого понадобятся.
Ингредиенты для кекс
- Мука – 250 гр
- Какао – 55 гр
- Сахар – 250 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Яйца – 3 шт
- Уксус – 1 ст.л.
- Сола – 1 ч.л.
- Молоко – 280 мл
- Масло – 60-70 мл
- Растопленное сливочное масло – 50 гр
- Соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для глазури
- Молочный или черный шоколад – 80 гр
- Масло растительное – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. Сначала включаем духовку и разогреваем до 180 градусов.
2. В глубокой емкости смешиваем: муку, какао хорошего качества, сахар, ванилин или ванильный сахар, молоко, яйца, яблочный уксус, соду, масло, растопленное сливочное масло комнатной температуры, соль.
3. Хорошо все смешать миксером, перелить в форму смазанную растительным маслом без запаха.
4. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.
5. Растопленный шоколад смешиваем с растительным маслом и покрываем им горячий кекс.
6. Отправляем в холодильник до застывания шоколада.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты кексов: