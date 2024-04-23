Влажный шоколадный кекс: незабываемый десерт к завтраку

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Влажный шоколадный кекс: незабываемый десерт к завтраку

Предлагаем вашему вниманию рецепт влажного шоколадного кекса, который будет идеально смаковать к утреннему кофе, или станет вкусным перекусом на работе. Готовить кекс очень легко, а во время этого процесса на кухне появится невероятный аромат.

Рецептом приготовления влажного шоколадного кекса поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого понадобятся.

Влажный шоколадный кекс: незабываемый десерт к завтраку

Ингредиенты для кекс

  • Мука – 250 гр
  • Какао – 55 гр
  • Сахар – 250 гр
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  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Сола – 1 ч.л.
  • Молоко – 280 мл
  • Масло – 60-70 мл
  • Растопленное сливочное масло – 50 гр
  • Соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для глазури

  • Молочный или черный шоколад – 80 гр
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Сначала включаем духовку и разогреваем до 180 градусов.

2. В глубокой емкости смешиваем: муку, какао хорошего качества, сахар, ванилин или ванильный сахар, молоко, яйца, яблочный уксус, соду, масло, растопленное сливочное масло комнатной температуры, соль.

Влажный шоколадный кекс: незабываемый десерт к завтраку

3. Хорошо все смешать миксером, перелить в форму смазанную растительным маслом без запаха.

4. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.

Влажный шоколадный кекс: незабываемый десерт к завтраку

5. Растопленный шоколад смешиваем с растительным маслом и покрываем им горячий кекс.

6. Отправляем в холодильник до застывания шоколада.

Влажный шоколадный кекс: незабываемый десерт к завтраку

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