Предлагаем вашему вниманию рецепт влажного шоколадного кекса, который будет идеально смаковать к утреннему кофе, или станет вкусным перекусом на работе. Готовить кекс очень легко, а во время этого процесса на кухне появится невероятный аромат.

Рецептом приготовления влажного шоколадного кекса поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого понадобятся.

Ингредиенты для кекс

Мука – 250 гр

Какао – 55 гр

Сахар – 250 гр

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Ванильный сахар – 10 гр

Яйца – 3 шт

Уксус – 1 ст.л.

Сола – 1 ч.л.

Молоко – 280 мл

Масло – 60-70 мл

Растопленное сливочное масло – 50 гр

Соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для глазури

Молочный или черный шоколад – 80 гр

Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Сначала включаем духовку и разогреваем до 180 градусов.

2. В глубокой емкости смешиваем: муку, какао хорошего качества, сахар, ванилин или ванильный сахар, молоко, яйца, яблочный уксус, соду, масло, растопленное сливочное масло комнатной температуры, соль.

3. Хорошо все смешать миксером, перелить в форму смазанную растительным маслом без запаха.

4. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.

5. Растопленный шоколад смешиваем с растительным маслом и покрываем им горячий кекс.

6. Отправляем в холодильник до застывания шоколада.

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