Закусочные пироги можно готовить с разными начинками, начиная из капусты, фарша, заканчивая варенными яйцами, зеленым луком, тунцом. Тесто лучше всего готовить жидкое, а еще можно использовать лаваш.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с тунцом и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

сметана – 300 г

яйца – 3 шт.

соль – 1 ч. л.

мука – 120-130 г

разрыхлитель – 10 г

сахар – 1 ч. л.

Начинка:

банка тунца

вареные яйца – 2 шт.

плавленный сыр – 2 шт.

зеленый лук

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: к сметане добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте, замесите однородное тесто.

2. Начинка: из тунца слейте масло, разомните вилкой, добавьте натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, нарезанный зеленый лук. Добавьте перец, соль и перемешайте.

3. В смазанную растительным маслом форму вылейте половину теста, выложите равномерно начинку, залейте остатками теста и разровняйте. Посыпьте кунжутом и запекаем 40-45 минут при температуре 180 С.

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