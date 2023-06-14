Вместо хлеба: заливной пирог с зеленым луком, вареными яйцами и рыбой
Закусочные пироги можно готовить с разными начинками, начиная из капусты, фарша, заканчивая варенными яйцами, зеленым луком, тунцом. Тесто лучше всего готовить жидкое, а еще можно использовать лаваш.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с тунцом и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- сметана – 300 г
- яйца – 3 шт.
- соль – 1 ч. л.
- мука – 120-130 г
- разрыхлитель – 10 г
- сахар – 1 ч. л.
Начинка:
- банка тунца
- вареные яйца – 2 шт.
- плавленный сыр – 2 шт.
- зеленый лук
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: к сметане добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте, замесите однородное тесто.
2. Начинка: из тунца слейте масло, разомните вилкой, добавьте натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, нарезанный зеленый лук. Добавьте перец, соль и перемешайте.
3. В смазанную растительным маслом форму вылейте половину теста, выложите равномерно начинку, залейте остатками теста и разровняйте. Посыпьте кунжутом и запекаем 40-45 минут при температуре 180 С.
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