Вместо хлеба: заливной пирог с зеленым луком, вареными яйцами и рыбой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог с начинкой

Закусочные пироги можно готовить с разными начинками, начиная из капусты, фарша, заканчивая варенными яйцами, зеленым луком, тунцом. Тесто лучше всего готовить жидкое, а еще можно использовать лаваш. 

Заливной пирог с начинкой

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с тунцом и вареными яйцами. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • сметана – 300 г
  • яйца – 3 шт. 
  • соль – 1 ч. л.
  • мука – 120-130 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • сахар – 1 ч. л.

Начинка:

  • банка тунца 
  • вареные яйца – 2 шт. 
  • плавленный сыр – 2 шт. 
  • зеленый лук 
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: к сметане добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте, замесите однородное тесто.

Тесто для блюда

2. Начинка: из тунца слейте масло, разомните вилкой, добавьте натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, нарезанный зеленый лук. Добавьте перец, соль и перемешайте. 

Начинка для пирога

3. В смазанную растительным маслом форму вылейте половину теста, выложите равномерно начинку, залейте остатками теста и разровняйте. Посыпьте кунжутом и запекаем 40-45 минут при температуре 180 С. 

Готовый пирог

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