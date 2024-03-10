Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
300
Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

Вместо капусты, которую используют для приготовления голубцов, можно взять лук. Овощ также нужно пропарить. Кусочки становятся мягкими, и в них можно легко завернуть фарш.

Идея приготовления голубцов из лука опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Вместо овощной загарки нужно сделать соус с томатным пюре и гранатовым соком.

Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов
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Ингредиенты:

  • лук – 3 шт (2 для отваривания, 1 в зажарку)
  • морковь – 2 шт
  • чеснок – 3 зубчика
  • фарш – 500 г
  • рисовая крупа – 1 чашка
  • гранатовый сок – ¼ чашки
  • свежая мята
  • сок ½ лимона
  • томатное пюре – 2 ст.л.
  • кедровые орехи – 40 г
  • соль – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • вода, в которой варился лук – 2,5 стакана
  • томатное пюре – 2 ст.л.
  • гранатовый сок - ¼ чашки
  • соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

1. Две луковицы почистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 минут.

2. Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.

Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

3. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить третью луковицу до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.

4. Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.

Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

5. Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.

6. С вареного лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.

Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

7. Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.

8. В кастрюле смешать гранат, соль и томатное пюре.

Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

9. Добавить воду, в которой мы варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.

10. Накрыть пергаментом.

Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов

11. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 2 часа.

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