Вместо капусты лук: Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом голубцов
Вместо капусты, которую используют для приготовления голубцов, можно взять лук. Овощ также нужно пропарить. Кусочки становятся мягкими, и в них можно легко завернуть фарш.
Идея приготовления голубцов из лука опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Вместо овощной загарки нужно сделать соус с томатным пюре и гранатовым соком.
Ингредиенты:
- лук – 3 шт (2 для отваривания, 1 в зажарку)
- морковь – 2 шт
- чеснок – 3 зубчика
- фарш – 500 г
- рисовая крупа – 1 чашка
- гранатовый сок – ¼ чашки
- свежая мята
- сок ½ лимона
- томатное пюре – 2 ст.л.
- кедровые орехи – 40 г
- соль – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- вода, в которой варился лук – 2,5 стакана
- томатное пюре – 2 ст.л.
- гранатовый сок - ¼ чашки
- соль – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Две луковицы почистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 минут.
2. Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.
3. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить третью луковицу до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.
4. Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.
5. Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.
6. С вареного лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.
7. Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.
8. В кастрюле смешать гранат, соль и томатное пюре.
9. Добавить воду, в которой мы варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.
10. Накрыть пергаментом.
11. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 2 часа.
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