Вместо капусты, которую используют для приготовления голубцов, можно взять лук. Овощ также нужно пропарить. Кусочки становятся мягкими, и в них можно легко завернуть фарш.

Идея приготовления голубцов из лука опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Вместо овощной загарки нужно сделать соус с томатным пюре и гранатовым соком.

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Ингредиенты:

лук – 3 шт (2 для отваривания, 1 в зажарку)

морковь – 2 шт

чеснок – 3 зубчика

фарш – 500 г

рисовая крупа – 1 чашка

гранатовый сок – ¼ чашки

свежая мята

сок ½ лимона

томатное пюре – 2 ст.л.

кедровые орехи – 40 г

соль – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

вода, в которой варился лук – 2,5 стакана

томатное пюре – 2 ст.л.

гранатовый сок - ¼ чашки

соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Две луковицы почистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 минут.

2. Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.

3. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить третью луковицу до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.

4. Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.

5. Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.

6. С вареного лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.

7. Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.

8. В кастрюле смешать гранат, соль и томатное пюре.

9. Добавить воду, в которой мы варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.

10. Накрыть пергаментом.

11. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 2 часа.

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