Вместо майонеза: как приготовить соус терияки к мясу, рыбе и салатам

Для тех, кто уже устал заправлять салаты банальным майонезным соусом или обычным маслом, вам однозначно стоит попробовать соус терияки. Имея пикантные нотки, он достаточно универсален и подойдет к мясу, рыбе и салатам. А готовят терияки на основе соевого соуса, добавляя разные пряности и ингредиенты на свой вкус.

Рецептом соуса терияки поделился популярный шеф-повар Пономарь Валерий (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

соевый соус – 200 мл

вода – 150 мл

крахмал – 1 ст. л.

имбирь – 5 слайсов

чеснок – 2 зубчика

цедра – 1\2 апельсина

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сок – 1\2 апельсина

сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. В воде растворить крахмал.

2. Смешать все ингредиенты, кроме воды. Варить на слабом огне 5 минут.

3. Залить воду с крахмалом и варить еще 3 минуты. Охладить.

4. Процедить готовый соус и хранить в холодильнике.

Несколько советов от эксперта:

Сахар лучше добавлять постепенно, пробуя соус по вкусу. Поскольку соевые соусы бывают разные по степени солености.

Для того чтобы соус имел легкий блеск, можно добавить к нему немного растительного масла.

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