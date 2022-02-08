Вместо майонеза: как приготовить соус терияки к мясу, рыбе и салатам
Для тех, кто уже устал заправлять салаты банальным майонезным соусом или обычным маслом, вам однозначно стоит попробовать соус терияки. Имея пикантные нотки, он достаточно универсален и подойдет к мясу, рыбе и салатам. А готовят терияки на основе соевого соуса, добавляя разные пряности и ингредиенты на свой вкус.
Рецептом соуса терияки поделился популярный шеф-повар Пономарь Валерий (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
соевый соус – 200 мл
вода – 150 мл
крахмал – 1 ст. л.
имбирь – 5 слайсов
чеснок – 2 зубчика
цедра – 1\2 апельсина
сок – 1\2 апельсина
сахар – 150 г
Способ приготовления:
1. В воде растворить крахмал.
2. Смешать все ингредиенты, кроме воды. Варить на слабом огне 5 минут.
3. Залить воду с крахмалом и варить еще 3 минуты. Охладить.
4. Процедить готовый соус и хранить в холодильнике.
Несколько советов от эксперта:
Сахар лучше добавлять постепенно, пробуя соус по вкусу. Поскольку соевые соусы бывают разные по степени солености.
Для того чтобы соус имел легкий блеск, можно добавить к нему немного растительного масла.
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