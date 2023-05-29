Цыбуляники – это простые оладьи на основе репчатого или зеленого лука, которые готовятся без мяса, дрожжей и других молочных продуктов. Они получаются мягкие, сочные и очень сытные.

Фудблогер Елена Мазур (lenna_mazur) на своей странице в Instagram поделилась рецептом цыбуляников из зеленого лука, которые вы легко приготовите всего за 10 минут.

Ингредиенты:

зеленый лук – 150 г

яйца – 3 шт

мука – 3 ст. л.

соль

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Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца, посолить по вкусу и перемешать венчиком до однородности.

2. К взбитым яйцам добавить муку и снова перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Должна быть консистенция жидкой сметаны.

3. Зеленый лук помыть и порезать колечками. Добавить в тесто и перемешать.

4. Ложкой выложить тесто на разогретую с маслом сковороду и пожарить цыбуляники с обеих сторон.

5. Готовые цыбуляники выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Подавать со сметаной.

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