Вместо пирожков: как приготовить сочные цыбуляники из зеленого лука за 10 минут
Цыбуляники – это простые оладьи на основе репчатого или зеленого лука, которые готовятся без мяса, дрожжей и других молочных продуктов. Они получаются мягкие, сочные и очень сытные.
Фудблогер Елена Мазур (lenna_mazur) на своей странице в Instagram поделилась рецептом цыбуляников из зеленого лука, которые вы легко приготовите всего за 10 минут.
Ингредиенты:
- зеленый лук – 150 г
- яйца – 3 шт
- мука – 3 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйца, посолить по вкусу и перемешать венчиком до однородности.
2. К взбитым яйцам добавить муку и снова перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Должна быть консистенция жидкой сметаны.
3. Зеленый лук помыть и порезать колечками. Добавить в тесто и перемешать.
4. Ложкой выложить тесто на разогретую с маслом сковороду и пожарить цыбуляники с обеих сторон.
5. Готовые цыбуляники выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Подавать со сметаной.
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