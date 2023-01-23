Гуляш – это вкусное блюдо, которое готовят из мяса – говядины, свинины или телятины – в густой подливе со специями. Он достаточно простой и доступный в приготовлении, а также универсальный, потому что гуляш можно есть с кашами, макаронами и даже картофельным пюре.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсального гуляша из свинины.

Ингредиенты:

свинина (или говядина/телятина) – 650 г

лук – 200 г

морковь – 150 г

болгарский перец – 200 г

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кетчуп – 160 г

соевый соус – 30 г

вода – 500 г

соль, черный и красный перец, паприка, чеснок, травы

мука – 1,5 ст. л. + вода

Способ приготовления:

1. Мясо порезать и обжарить до легкой золотистости.

2. Нарезать лук, морковь и перец. Порезанные овощи добавить к мясу. Жарить вместе несколько минут.

3. Далее нужно добавить кетчуп и жарить еще 1-2 минуты.

4. Переложить ингредиенты в кастрюлю (или оставить на сковороде), добавить воду, специи, чеснок, соевый соус. Довести гуляш до кипения, убавить огонь и тушить 1 час до мягкости мяса.

5. Если хотите. чтобы гуляш был гуще, нужно добавить муку. Ее следует предварительно развести в воде и налить в кастрюлю. Довести до кипения и снимать с огня.

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