Вместо "Шубы": самая вкусная альтернатива из селедки по рецепту Евгения Клопотенко

Салат "Сельдь под шубой" всем очень хорошо знаком, так как его готовят как на праздники и просто без повода. Он достаточно сытный, ведь главные ингредиенты в нем – овощи и рыба, а если майонез заменить натуральным йогуртом, он будет еще и полезным.

Но если вам проелось привычное блюдо – всегда можно поэкспериментировать и приготовить его по-новому. Кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом вкусной и очень быстрой в приготовлении альтернативы "шубе" – закуска с селедкой, каперсами и майонезом.

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Ингредиенты:

филе сельди – 2 шт.

каперсы – 50 г

яйца – 3 шт.

морковь – 1 шт.

домашний майонез – 1-2 ст. л.

укроп – горсть

свежая свекла – 1 шт.

бородинский или любой хлеб на ваш вкус – несколько кусочков

Способ приготовления:

1. Отварите морковь и яйца, нарежьте кубиком.

2. Очистите и натрите на мелкой терке сырую свеклу, процедите через сито.

3. Порежьте филе и переложите в свекольный сок, оставьте мариноваться на 15-20 минут. После – переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний сок впитался.

4. Готовое филе порежьте мелким кубиком, добавьте к порезанным ингредиентам, перемешайте.

5. Добавьте в салат домашний майонез, каперсы и перемешайте.

6. Хлеб поджарьте на сухой сковороде, можно вместо сковороды воспользоваться духовкой, так будет намного быстрее.

7. На хлеб выложите готовый салат-намазку.

Перед подачей присыпьте готовое блюдо измельченным укропом.

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