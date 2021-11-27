Вместо "Шубы": самая вкусная альтернатива из селедки по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
12,6 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного блюда из селедки

Салат "Сельдь под шубой" всем очень хорошо знаком, так как его готовят как на праздники и просто без повода. Он достаточно сытный, ведь главные ингредиенты в нем – овощи и рыба, а если майонез заменить натуральным йогуртом, он будет еще и полезным.

Но если вам проелось привычное блюдо – всегда можно поэкспериментировать и приготовить его по-новому. Кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом вкусной и очень быстрой в приготовлении альтернативы "шубе" – закуска с селедкой, каперсами и майонезом.

Что приготовить из сельди
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Ингредиенты:

  • филе сельди – 2 шт.

  • каперсы – 50 г

  • яйца – 3 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • домашний майонез – 1-2 ст. л.

  • укроп – горсть

  • свежая свекла – 1 шт.

  • бородинский или любой хлеб на ваш вкус – несколько кусочков

Способ приготовления:

1. Отварите морковь и яйца, нарежьте кубиком.

Порежьте мелко все ингредиенты

2. Очистите и натрите на мелкой терке сырую свеклу, процедите через сито.

3. Порежьте филе и переложите в свекольный сок, оставьте мариноваться на 15-20 минут. После – переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний сок впитался.

Селедка в свекольном соку

4. Готовое филе порежьте мелким кубиком, добавьте к порезанным ингредиентам, перемешайте.

5. Добавьте в салат домашний майонез, каперсы и перемешайте.

6. Хлеб поджарьте на сухой сковороде, можно вместо сковороды воспользоваться духовкой, так будет намного быстрее.

7. На хлеб выложите готовый салат-намазку.

Готовая закуска из сельди

Перед подачей присыпьте готовое блюдо измельченным укропом.

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