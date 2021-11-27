Вместо "Шубы": самая вкусная альтернатива из селедки по рецепту Евгения Клопотенко
Салат "Сельдь под шубой" всем очень хорошо знаком, так как его готовят как на праздники и просто без повода. Он достаточно сытный, ведь главные ингредиенты в нем – овощи и рыба, а если майонез заменить натуральным йогуртом, он будет еще и полезным.
Но если вам проелось привычное блюдо – всегда можно поэкспериментировать и приготовить его по-новому. Кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом вкусной и очень быстрой в приготовлении альтернативы "шубе" – закуска с селедкой, каперсами и майонезом.
Ингредиенты:
филе сельди – 2 шт.
каперсы – 50 г
яйца – 3 шт.
морковь – 1 шт.
домашний майонез – 1-2 ст. л.
укроп – горсть
свежая свекла – 1 шт.
бородинский или любой хлеб на ваш вкус – несколько кусочков
Способ приготовления:
1. Отварите морковь и яйца, нарежьте кубиком.
2. Очистите и натрите на мелкой терке сырую свеклу, процедите через сито.
3. Порежьте филе и переложите в свекольный сок, оставьте мариноваться на 15-20 минут. После – переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний сок впитался.
4. Готовое филе порежьте мелким кубиком, добавьте к порезанным ингредиентам, перемешайте.
5. Добавьте в салат домашний майонез, каперсы и перемешайте.
6. Хлеб поджарьте на сухой сковороде, можно вместо сковороды воспользоваться духовкой, так будет намного быстрее.
7. На хлеб выложите готовый салат-намазку.
Перед подачей присыпьте готовое блюдо измельченным укропом.
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