Вода с лимоном натощак: диетологи назвали "побочные" эффекты

Все мы привыкли слышать, что утро лучше всего начинать правильно – с воды, а еще лучше – с лимоном. Так как после ее приема в организме "запускаться" все процессы, спустя 15 минут вы сможете спокойно приступить к завтраку.
Диетологи утверждают, что люди, которые начинают свой день с лимонной воды, могут иметь от нее и весьма неожиданные "подобные" эффекты, передает Еatthis.
1. Это может уменьшить вздутие живота
"Лимонная вода уменьшает вздутие живота, потому что она действует как мочегонное средство, которое действительно помогает при задержке жидкости", – утверждает консультант по питанию Джоди Грибель.
2. Поможет вам сбросить вес
"Употребление воды с лимоном до и во время еды может способствовать сытости и быть эффективным способом снизить потребление калорий", – утверждает диетолог.
3. Ваша кожа будет более здоровой и увлажненной
Эксперты утверждают, что для того, чтобы иметь сияющую кожу, обязательно нужно пить воду с лимоном каждый день, а еще очень важно – соблюдать водный баланс на протяжении дня.
4. Лимонная вода может улучшить пищеварение
"Употребление лимонной воды по утрам действует как слабительное, если пить ее теплой",– утверждает доктор медицинских наук Триста Бест.
5. Снизит появление камней в почках
Если у вас есть определенные типы камней в почках, например – оксалатные, цитрат в лимонной воде поможет расщепить и растворить их", — заявила диетолог Алисия Галвин.
6. Лимонная вода може укрепить иммунную систему
В лимоне очень много витамина С, который не только полезен, а еще и действует на иммунитет как антиоксидант.
"Один лимон обеспечивает около 20 миллиграммов витамина С, что составляет около 20% от рекомендуемой дневной нормы",– утверждает Алисия Галвин, врач-диетолог.
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