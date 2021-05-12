Вода с лимоном натощак: диетологи назвали "побочные" эффекты

Все мы привыкли слышать, что утро лучше всего начинать правильно – с воды, а еще лучше – с лимоном. Так как после ее приема в организме "запускаться" все процессы, спустя 15 минут вы сможете спокойно приступить к завтраку.

Диетологи утверждают, что люди, которые начинают свой день с лимонной воды, могут иметь от нее и весьма неожиданные "подобные" эффекты, передает Еatthis.

1. Это может уменьшить вздутие живота

"Лимонная вода уменьшает вздутие живота, потому что она действует как мочегонное средство, которое действительно помогает при задержке жидкости", – утверждает консультант по питанию Джоди Грибель.

Вода с лимоном поможет в борьбе с лишним весом. Источник: pexels.com

2. Поможет вам сбросить вес

"Употребление воды с лимоном до и во время еды может способствовать сытости и быть эффективным способом снизить потребление калорий", – утверждает диетолог.

3. Ваша кожа будет более здоровой и увлажненной

Эксперты утверждают, что для того, чтобы иметь сияющую кожу, обязательно нужно пить воду с лимоном каждый день, а еще очень важно – соблюдать водный баланс на протяжении дня.

4. Лимонная вода может улучшить пищеварение

Лимонная вода по утрам действует как слабительное. Источник: pexels.com

"Употребление лимонной воды по утрам действует как слабительное, если пить ее теплой",– утверждает доктор медицинских наук Триста Бест.

5. Снизит появление камней в почках

Если у вас есть определенные типы камней в почках, например – оксалатные, цитрат в лимонной воде поможет расщепить и растворить их", — заявила диетолог Алисия Галвин.

6. Лимонная вода може укрепить иммунную систему

В лимонной воде много витамина С. Источник: pexels.com

В лимоне очень много витамина С, который не только полезен, а еще и действует на иммунитет как антиоксидант.

"Один лимон обеспечивает около 20 миллиграммов витамина С, что составляет около 20% от рекомендуемой дневной нормы",– утверждает Алисия Галвин, врач-диетолог.

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