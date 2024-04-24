Волынские мазурики: из чего приготовить бюджетное мясное блюдо за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Из куриного фарша можно готовить вкусные, диетические котлеты, а также мясные вафли и фаршированные бублики. 

Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных мазуриков, с моцареллой, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • куриный фарш
  • моцарелла
  • яйца
  • панировочные сухари – 30 г
  • специи –  по вкусу 
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления: 

1. В куриный фарш добавьте растопленное сливочное масло, специи и панировочные сухари, перемешайте. 

Фарш и сыр для приготовления блюда

2. В фарш заверните брусочек моцареллы, обмокните в яйцо, а потом в панировочные сухари.

В чем панировать мазурики

Обжарьте с обеих сторон до золотистости!

Готовое блюдо

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