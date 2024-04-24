Из куриного фарша можно готовить вкусные, диетические котлеты, а также мясные вафли и фаршированные бублики.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных мазуриков, с моцареллой, которые готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

куриный фарш

моцарелла

яйца

панировочные сухари – 30 г

специи – по вкусу

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. В куриный фарш добавьте растопленное сливочное масло, специи и панировочные сухари, перемешайте.

2. В фарш заверните брусочек моцареллы, обмокните в яйцо, а потом в панировочные сухари.

Обжарьте с обеих сторон до золотистости!

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