Видео дня
Волынские мазурики: из чего приготовить бюджетное мясное блюдо за 15 минут
Из куриного фарша можно готовить вкусные, диетические котлеты, а также мясные вафли и фаршированные бублики.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных мазуриков, с моцареллой, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- куриный фарш
- моцарелла
- яйца
- панировочные сухари – 30 г
- специи – по вкусу
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. В куриный фарш добавьте растопленное сливочное масло, специи и панировочные сухари, перемешайте.
2. В фарш заверните брусочек моцареллы, обмокните в яйцо, а потом в панировочные сухари.
Обжарьте с обеих сторон до золотистости!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: