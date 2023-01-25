Воздушная яичница "Облако": как вкусно и интересно приготовить блюдо на завтрак
Если обычная яичница на завтрак вам уже надоела, ее можно приготовить по-новому в виде воздушного "облака". Она получается очень пышной, нежной и просто тает во рту, а также достаточно сытной, ведь желток в ней остается целым и его можно есть с хлебом.
В одном из кулинарных блогов (yulia_delicious_recipes) в Instagram был опубликован рецепт воздушной и пышной яичницы с сыром "Облако".
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт
- сыр твердый – 50 г
- соль
Способ приготовления:
1. В яйцах отделить белки от желтков (желтки должны быть целыми и отдельно друг от друга). К белкам добавить щепотку соли и взбить миксером в пышную пену.
2. Форму смазать растительным маслом. Ложкой выложить белки в виде воздушных горок.
3. В каждой горке сделать углубление и выложить желток внутрь.
4. Натереть сыр и посыпать каждую горку.
5. Запекать в духовке 15 минут.
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