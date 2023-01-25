Если обычная яичница на завтрак вам уже надоела, ее можно приготовить по-новому в виде воздушного "облака". Она получается очень пышной, нежной и просто тает во рту, а также достаточно сытной, ведь желток в ней остается целым и его можно есть с хлебом.

В одном из кулинарных блогов (yulia_delicious_recipes) в Instagram был опубликован рецепт воздушной и пышной яичницы с сыром "Облако".

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

сыр твердый – 50 г

соль

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Способ приготовления:

1. В яйцах отделить белки от желтков (желтки должны быть целыми и отдельно друг от друга). К белкам добавить щепотку соли и взбить миксером в пышную пену.

2. Форму смазать растительным маслом. Ложкой выложить белки в виде воздушных горок.

3. В каждой горке сделать углубление и выложить желток внутрь.

4. Натереть сыр и посыпать каждую горку.

5. Запекать в духовке 15 минут.

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