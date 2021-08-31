Воздушные банановые панкейки на завтрак – самый легкий способ приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Банановые панкейки

Утром всегда хочется приготовить вкусные и питательные блюда, к тому же – быстро. Отличным вариантом завтрака станут панкейки – воздушные и сытные блинчики, к которым можно добавить любые сиропы, джемы, ягоды и фрукты.

Редакция FoodOboz делится простым рецептом вкуснейших, воздушных банановых панкейков, которые всегда получаются очень удачными.

Ингредиенты:

  • мука – 90 г

  • бананы – 1 шт.

  • молоко – 150 мл

  • яйца – 1 шт.

  • масло сливочное – 20 г

  • сахар – 20 г

  • соль – по вкусу

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • сода – 1/2 ч. л.

  • ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Просейте хорошо муку дважды, добавьте разрыхлитель, соду, сахар, соль, перемешайте.

  2. Банан хорошо разомните вилкой, добавьте желток, растопленное сливочное масло, молоко, ваниль, хорошо взбейте.

  3. Готовую банановую смесь перелейте в мучную, перемешайте.

  4. Взбейте белок с сахаром в пышную пену и аккуратно добавьте в тесто, перемешайте и выпекайте панкейки на сухой, горячей сковороде.

Готовое блюдо можно есть как горячим, так и холодным, они будут одинаково вкусные. Обязательно полейте их медом, любым сиропом – это придаст еще более насыщенный вкус.

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Банановые панкейки

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