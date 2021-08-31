Воздушные банановые панкейки на завтрак – самый легкий способ приготовления
Утром всегда хочется приготовить вкусные и питательные блюда, к тому же – быстро. Отличным вариантом завтрака станут панкейки – воздушные и сытные блинчики, к которым можно добавить любые сиропы, джемы, ягоды и фрукты.
Редакция FoodOboz делится простым рецептом вкуснейших, воздушных банановых панкейков, которые всегда получаются очень удачными.
Ингредиенты:
мука – 90 г
бананы – 1 шт.
молоко – 150 мл
яйца – 1 шт.
масло сливочное – 20 г
сахар – 20 г
соль – по вкусу
разрыхлитель – 2 ч. л.
сода – 1/2 ч. л.
ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
Просейте хорошо муку дважды, добавьте разрыхлитель, соду, сахар, соль, перемешайте.
Банан хорошо разомните вилкой, добавьте желток, растопленное сливочное масло, молоко, ваниль, хорошо взбейте.
Готовую банановую смесь перелейте в мучную, перемешайте.
Взбейте белок с сахаром в пышную пену и аккуратно добавьте в тесто, перемешайте и выпекайте панкейки на сухой, горячей сковороде.
Готовое блюдо можно есть как горячим, так и холодным, они будут одинаково вкусные. Обязательно полейте их медом, любым сиропом – это придаст еще более насыщенный вкус.
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