Воздушные и вкусные оладьи, как в детстве: рецептом поделилась Даша Евтух

Завтрак – самый основной прием пищи, поэтому блюда должны быть не только вкусными, но и очень сытными. Среди самых простых и быстрых в приготовлении – сырники, омлеты, запеканки, пироги, панкейки, блины и оладьи.

Популярная украинская блогерша Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусных, воздушных оладей с медом, которые вы приготовите за 10 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

кефир – 150-200 г

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сахар – 2-4 ст. л.

мука – 4-5 ст. л.

соль – щепотка

сода – 1 ч. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте кефир с сахаром, добавьте соду и соль, перемешайте.

2. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы тесто было однородным, без комочков. Важно, чтобы тесто не было слишком жидким и слишком густым.

3. Нагрейте хорошо сковороду, налейте растительное масло и пожарьте оладьи.

4. Переложите их на бумажную салфетку, чтобы весь лишний жир стек.

Подавать их можно со сметаной, любым джемом, а также с медом и сгущенным молоком.

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