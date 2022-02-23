Воздушные круассаны из трех ингредиентов за 20 минут: на чем приготовить десерт

Круассаны – это идеальное дополнение к чаю или кофе на завтрак. И если у вас нет времени на приготовление домашнего теста, за основу десерта можно взять уже готовое слоеное. Круассаны в любом случае выходят чрезвычайно пышными, воздушными и пористыми. Главное, что лакомство готовится всего лишь из трех ингредиентов.

Рецептом круассанов на слоеном тесте поделилась фудблогер Марина Исайцева (chef_ismara) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

тесто слоеное – 500 г

шоколад – 8 кубиков

яйцо – 1 шт

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто раскатать и вырезать в форме треугольников средней величины.

2. Проделать небольшой надрез сбоку, положить кубик шоколада и сформировать круассан.

3. Взбить яйцо и помазать круассаны перед выпечкой.

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4. Выпекайте при температуре 200 градусов 20 минут.

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