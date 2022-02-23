Воздушные круассаны из трех ингредиентов за 20 минут: на чем приготовить десерт
Круассаны – это идеальное дополнение к чаю или кофе на завтрак. И если у вас нет времени на приготовление домашнего теста, за основу десерта можно взять уже готовое слоеное. Круассаны в любом случае выходят чрезвычайно пышными, воздушными и пористыми. Главное, что лакомство готовится всего лишь из трех ингредиентов.
Рецептом круассанов на слоеном тесте поделилась фудблогер Марина Исайцева (chef_ismara) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
тесто слоеное – 500 г
шоколад – 8 кубиков
яйцо – 1 шт
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто раскатать и вырезать в форме треугольников средней величины.
2. Проделать небольшой надрез сбоку, положить кубик шоколада и сформировать круассан.
3. Взбить яйцо и помазать круассаны перед выпечкой.
4. Выпекайте при температуре 200 градусов 20 минут.
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