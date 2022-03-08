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Воздушные оладьи на сметане за 10 минут: самый простой рецепт
Оладьи – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. Вам понадобится совсем не много ингредиентов: мука, молоко, яйца, соль, сода и сахар.
Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусных, воздушных домашних оладий на сметане, которые вы приготовите всего за 10 минут.
Ингредиенты:
сметана – 150 г
мука – 100 г
яйца – 1 шт.
сахар – 20 г
сода – 3 г
масло для жарки – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сметану взбейте с яйцом и сахаром.
2. Просейте муку, добавьте соду и пересыпьте к сметане, перемешайте, чтобы оно было как густая сметана.
3. Разогрейте сковороду и пожарьте оладьи.
Подавать их лучше всего со сметаной, вареньем.