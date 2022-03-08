Воздушные оладьи на сметане за 10 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,3 т.
Оладьи с медом

Оладьи – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. Вам понадобится совсем не много ингредиентов: мука, молоко, яйца, соль, сода и сахар.

Как дома приготовить вкусные оладьи

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусных, воздушных домашних оладий на сметане, которые вы приготовите всего за 10 минут.

Оладьи с медом
Видео дня

Ингредиенты:

  • сметана – 150 г

  • мука – 100 г

  • яйца – 1 шт.

Рецепт высоких и пышных оладий

  • сахар – 20 г

  • сода – 3 г

  • масло для жарки – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сметану взбейте с яйцом и сахаром.

Тесто для оладий

2. Просейте муку, добавьте соду и пересыпьте к сметане, перемешайте, чтобы оно было как густая сметана.

Приготовление оладий

3. Разогрейте сковороду и пожарьте оладьи.

Домашние оладьи с ягодами

Подавать их лучше всего со сметаной, вареньем.

Сейчас мы готовим

Все рецепты