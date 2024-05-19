Воздушные пирожные "Павлова" с клубникой: как приготовить популярный десерт
"Павлова" – очень популярный воздушный десерт из нежного безе. Самое главное в приготовлении такой вкусности – это правильно взбить белки, чтобы масса после просушки не крошилась. А для начинки идеально подходит сезонная клубника.
Идея приготовления десерта "Павлова" опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irdinar_redko) в Instgaram. Нужно также сделать вкусный нежный крем.
Ингредиенты для меренги:
- белки – 3 шт.
- сахарная пудра – 100 г
- кукурузный крахмал – 1,5 ч.л.
- лимонный сок
Для начинки:
- клубника – 100 г
- сахар – по вкусу (2-3 ст.л.)
- крахмал – 2 ч.л. (развести в воде 100 мл.)
Ингредиенты для крема:
- сливочный творог – 150 г
- сахарная пудра – 50 г
- сливки 33% – 100 мл.
Способ приготовления:
1. В сотейнике смешать нарезанную клубнику, сахар, крахмал разведенный в воде и проварить 3-5 минут.
2. В конце сбить все блендером.
3. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
4. Для крема взбить миксером сливочный творог, сахарную пудру и сливки. Всего несколько минут до стойких пиков.
5. Для меренги смешать белки с сахарной пудрой, поставить на водяную баню, чтобы полностью растворилась сахарная пудра.
6. Взбить до пиков, добавить в конце немного лимонного сока и крахмал.
7. Взбить венчиком еще одну минуту.
8. Переложить в кондитерский мешок и выложить на пергамент основание.
9. Просушить по температуре 80 градусов 2-2,30 часа.
10. Собрать десерт: на основу выложить клубничное конфи, сверху закрыть все кремом, выложить клубнику кусочками или целую. По желанию посыпать фисташкой.
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