Воздушные сырники без муки и сахара за 10 минут
Если вы хотите приготовить на завтрак что-то вкусное, питательное и полезное, лучшим вариантом могут стать однозначно сырники. Лучше всего их готовить без сахара и муки, а также не жарить, а запекать в духовке.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, воздушных сырников без муки и сахара, которые станут прекрасным вариантом легкого завтрака.
Ингредиенты:
творог – 200 г
мед – 2 ст. л.
манка – 1 ст. л.
изюм – 100 г
яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
Разомните творог, добавьте яйца, изюм, манку и мед, все тщательно перемешайте и оставьте на 5-10 минут, чтобы манка разбухла.
Руками сформируйте сырники, выложите на противень и отправьте в духовку на 10 минут при 200 С.
Есть готовое блюдо лучше всего немного остывшим, можно добавить сгущенку, разные сиропы, а также ягоды и фрукты.
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