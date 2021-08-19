Воздушные сырники без муки и сахара за 10 минут

Если вы хотите приготовить на завтрак что-то вкусное, питательное и полезное, лучшим вариантом могут стать однозначно сырники. Лучше всего их готовить без сахара и муки, а также не жарить, а запекать в духовке.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, воздушных сырников без муки и сахара, которые станут прекрасным вариантом легкого завтрака.

Ингредиенты:

творог – 200 г

мед – 2 ст. л.

манка – 1 ст. л.

изюм – 100 г

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Разомните творог, добавьте яйца, изюм, манку и мед, все тщательно перемешайте и оставьте на 5-10 минут, чтобы манка разбухла. Руками сформируйте сырники, выложите на противень и отправьте в духовку на 10 минут при 200 С.

Есть готовое блюдо лучше всего немного остывшим, можно добавить сгущенку, разные сиропы, а также ягоды и фрукты.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить дома сырники без творога и сахара так, чтобы они были сочными, мягкими и ароматными.

2 рецепта домашнего сгущенного молока, которое вы с легкостью приготовите и которое будет очень полезным и натуральным.