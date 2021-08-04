Воздушные сырники без муки с ягодным соусом – отличный вариант завтрака

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные сырники на завтрак

Сырники – самое легкое, вкусное и полезное блюдо для завтрака. Готовится – элементарно, вам достаточно всего лишь выбрать хороший творог, добавить яйца и вместо муки манку, так они будут легкими и воздушными.

Редакция FoodOboz делится именно таким рецептом ароматного завтрака – сырники без муки в духовке, которые очень быстро готовятся.

Сырники получатся очень нежными и воздушными

Ингредиенты:

  • творог домашний – 250 г

  • яйца – 1-2 шт.

  • сахар – 2-3 ст. л.

  • сметана – 2 ст. л.

  • манная крупа – 1,5 ст. л.

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  • ванильный сахар – 0,5 ч. л.

  • соль – щепотка

  • ягоды любые – 100 г

Способ приготовления:

  1. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешайте и добавьте манку, снова перемешайте и оставьте так на 5-10 минут, манка за это время разбухнет.

  2. Руками сформируйте сырники, выложите в форму, сверху смажьте сметаной, отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

  3. Ягоды перебейте в блендере, перетрите через сито, чтобы не было косточек, проварите в сотейнике до кипения с сахаром, полейте готовые сырники.

Ягоды для соуса можно взять любые на ваш вкус

Есть блюдо лучше всего горячим с ягодным соусом, сгущенным молоком, вкусным вареньем.

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