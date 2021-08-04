Воздушные сырники без муки с ягодным соусом – отличный вариант завтрака

Сырники – самое легкое, вкусное и полезное блюдо для завтрака. Готовится – элементарно, вам достаточно всего лишь выбрать хороший творог, добавить яйца и вместо муки манку, так они будут легкими и воздушными.

Редакция FoodOboz делится именно таким рецептом ароматного завтрака – сырники без муки в духовке, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

творог домашний – 250 г

яйца – 1-2 шт.

сахар – 2-3 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

манная крупа – 1,5 ст. л.

Видео дня

ванильный сахар – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

ягоды любые – 100 г

Способ приготовления:

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешайте и добавьте манку, снова перемешайте и оставьте так на 5-10 минут, манка за это время разбухнет. Руками сформируйте сырники, выложите в форму, сверху смажьте сметаной, отправьте в духовку на 20 минут при 180 С. Ягоды перебейте в блендере, перетрите через сито, чтобы не было косточек, проварите в сотейнике до кипения с сахаром, полейте готовые сырники.

Есть блюдо лучше всего горячим с ягодным соусом, сгущенным молоком, вкусным вареньем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить овсяноблин на завтрак с разными необычными, но очень вкусными начинками.