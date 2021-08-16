Воздушные сырники с яблоками для идеального завтрака

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Воздушные сырники с яблоками

Завтрак – главный прием пищи, благодаря которому организм насыщается энергией на пару часов, поэтому он должен быть сытным, полезных и, конечно же, вкусным. Лучшим вариантом будут – сырники, так как они из натуральных продуктов, а также готовятся быстро и просто.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, пышных и легких сырников с яблоками, которые станут вашим фаворитом среди других вариантов завтрака.

Воздушные сырники с яблоками

Ингредиенты:

  • Творог – 500 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар – 3 ст. л.

  • Сахар ванильный – 5 г

  • Мука пшеничная – 4 ст. л.

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  • Яблоко – 2 шт.

  • Подсолнечное масло – 30 мл

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​Хорошо разомните вилкой творог, добавьте сахар, яйцо и все тщательно перемешайте.

  2. Всыпьте просеянную муку, ванилин, вымешайте и добавьте натертое или нарезанное кубиком яблоко.

  3. Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте сырники до золотистости.

Есть лучше всего блюдо сразу теплым, можно добавить сметану.

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