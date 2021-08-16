Воздушные сырники с яблоками для идеального завтрака
Завтрак – главный прием пищи, благодаря которому организм насыщается энергией на пару часов, поэтому он должен быть сытным, полезных и, конечно же, вкусным. Лучшим вариантом будут – сырники, так как они из натуральных продуктов, а также готовятся быстро и просто.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, пышных и легких сырников с яблоками, которые станут вашим фаворитом среди других вариантов завтрака.
Ингредиенты:
Творог – 500 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 3 ст. л.
Сахар ванильный – 5 г
Мука пшеничная – 4 ст. л.
Яблоко – 2 шт.
Подсолнечное масло – 30 мл
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Хорошо разомните вилкой творог, добавьте сахар, яйцо и все тщательно перемешайте.
Всыпьте просеянную муку, ванилин, вымешайте и добавьте натертое или нарезанное кубиком яблоко.
Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте сырники до золотистости.
Есть лучше всего блюдо сразу теплым, можно добавить сметану.
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