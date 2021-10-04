Воздушные яблочные панкейки для завтрака: фудблогер поделилась простым рецептом
Завтрак – самый основной прием пищи для каждого, ведь именно от него зависит на сколько мы будем активными на протяжении нескольких часов. Не стоит от него отказываться, тем более осенью, а наоборот пересмотреть свой рацион и обязательно добавить как можно больше сезонных фруктов, овощей, ягод. Лучшим и быстрым вариантом станут – панкейки, они всегда получаются удачными и вкусными.
Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в Instagram восхитительным рецептом воздушных яблочных панкейков для вкусного завтрака.
Ингредиенты:
яблоки – 100 г
яйца – 1 шт.
молоко – 180 мл
мука – 220 г
сахар – 30 г
сливочное масло – 30 г
разрыхлитель – 6 г
ваниль – щепотка
Способ приготовления:
Помойте яблоки, натрите на крупной терке, добавьте сахар, яйцо и ваниль, перемешайте.
Просейте хорошо муку, добавьте к яблокам вместе в разрыхлителем, перемешайте, добавьте молоко и снова перемешайте.
Растопите масло и вылейте туда же, перемешайте.
Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте панкейки.
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