Воздушные яблочные панкейки для завтрака: фудблогер поделилась простым рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Яблочные панкейки

Завтрак – самый основной прием пищи для каждого, ведь именно от него зависит на сколько мы будем активными на протяжении нескольких часов. Не стоит от него отказываться, тем более осенью, а наоборот пересмотреть свой рацион и обязательно добавить как можно больше сезонных фруктов, овощей, ягод. Лучшим и быстрым вариантом станут – панкейки, они всегда получаются удачными и вкусными.

Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в Instagram восхитительным рецептом воздушных яблочных панкейков для вкусного завтрака.

Вкусный панкейки

Ингредиенты:

  • яблоки – 100 г

  • яйца – 1 шт.

  • молоко – 180 мл

  • мука – 220 г

  • сахар – 30 г

  • сливочное масло – 30 г

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  • разрыхлитель – 6 г

  • ваниль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоки, натрите на крупной терке, добавьте сахар, яйцо и ваниль, перемешайте.

  2. Просейте хорошо муку, добавьте к яблокам вместе в разрыхлителем, перемешайте, добавьте молоко и снова перемешайте.

  3. Растопите масло и вылейте туда же, перемешайте.

  4. Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте панкейки.

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