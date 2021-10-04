Воздушные яблочные панкейки для завтрака: фудблогер поделилась простым рецептом

Завтрак – самый основной прием пищи для каждого, ведь именно от него зависит на сколько мы будем активными на протяжении нескольких часов. Не стоит от него отказываться, тем более осенью, а наоборот пересмотреть свой рацион и обязательно добавить как можно больше сезонных фруктов, овощей, ягод. Лучшим и быстрым вариантом станут – панкейки, они всегда получаются удачными и вкусными.

Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в Instagram восхитительным рецептом воздушных яблочных панкейков для вкусного завтрака.

Ингредиенты:

яблоки – 100 г

яйца – 1 шт.

молоко – 180 мл

мука – 220 г

сахар – 30 г

сливочное масло – 30 г

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разрыхлитель – 6 г

ваниль – щепотка

Способ приготовления:

Помойте яблоки, натрите на крупной терке, добавьте сахар, яйцо и ваниль, перемешайте. Просейте хорошо муку, добавьте к яблокам вместе в разрыхлителем, перемешайте, добавьте молоко и снова перемешайте. Растопите масло и вылейте туда же, перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте панкейки.

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