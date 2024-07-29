Воздушный и легкий: летний ягодный пирог к чаю за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Воздушный и легкий: летний ягодный пирог к чаю за 20 минут

Летом пироги лучше всего готовить с полезными ягодами и фруктами. Очень вкусно будет с малиной, смородиной, ежевикой, вишнями, яблоками, нектаринами.

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Ягодный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирога, основа которого – творог, крахмал и яйца.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

Творожная начинка:

  • 300 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара
  • ванилин
  • цедра одного лимона
  • 1 ст.л. крахмала

Тесто:

  • 2 яйца
  • 130-150 г. сахара
  • ванилин
  • щепотка соли
  • 90 мл. масла или растопленного сливочного масла
  • 150 мл. молока
  • 260 г. муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 300 г ягод/фруктов

Способ приготовления:

1. Для творожной начинки: смешай все ингредиенты и перебейте до однородности с помощью блендера.

Творожная начинка

2. Для теста: в яйца добавьте сахар, ванилин, соль и взбейте миксером до белого цвета. Влейте растительное или растопленное сливочное масло, молоко и на низких оборотах миксера взбейте до однородности.

Приготовление теста

3. Просейте муку, всыпьте разрыхлитель и взбейте на низких оборотах миксера до однородности, долго вымешивать не нужно.

Готовое тесто

4. Готовое тесто перелейте в форму для запекания, сверху выложите ягоды, фрукты и творожную начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Сколько выпекать пирог

Готовность теста проверяем деревянной палочкой, на выходе она должна быть сухой!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусный, шоколадный, рыхлый пирог.

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