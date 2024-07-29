Ягодный пирог

Летом пироги лучше всего готовить с полезными ягодами и фруктами. Очень вкусно будет с малиной, смородиной, ежевикой, вишнями, яблоками, нектаринами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирога, основа которого – творог, крахмал и яйца.

Ингредиенты:

Творожная начинка:

300 г кисломолочного сыра

1 яйцо

2 ст.л. сахара

ванилин

цедра одного лимона

1 ст.л. крахмала

Тесто:

2 яйца

130-150 г. сахара

ванилин

щепотка соли

90 мл. масла или растопленного сливочного масла

150 мл. молока

260 г. муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

300 г ягод/фруктов

Способ приготовления:

1. Для творожной начинки: смешай все ингредиенты и перебейте до однородности с помощью блендера.

2. Для теста: в яйца добавьте сахар, ванилин, соль и взбейте миксером до белого цвета. Влейте растительное или растопленное сливочное масло, молоко и на низких оборотах миксера взбейте до однородности.

3. Просейте муку, всыпьте разрыхлитель и взбейте на низких оборотах миксера до однородности, долго вымешивать не нужно.

4. Готовое тесто перелейте в форму для запекания, сверху выложите ягоды, фрукты и творожную начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовность теста проверяем деревянной палочкой, на выходе она должна быть сухой!

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