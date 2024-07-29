Воздушный и легкий: летний ягодный пирог к чаю за 20 минут
Летом пироги лучше всего готовить с полезными ягодами и фруктами. Очень вкусно будет с малиной, смородиной, ежевикой, вишнями, яблоками, нектаринами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирога, основа которого – творог, крахмал и яйца.
Ингредиенты:
Творожная начинка:
- 300 г кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- ванилин
- цедра одного лимона
- 1 ст.л. крахмала
Тесто:
- 2 яйца
- 130-150 г. сахара
- ванилин
- щепотка соли
- 90 мл. масла или растопленного сливочного масла
- 150 мл. молока
- 260 г. муки
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 300 г ягод/фруктов
Способ приготовления:
1. Для творожной начинки: смешай все ингредиенты и перебейте до однородности с помощью блендера.
2. Для теста: в яйца добавьте сахар, ванилин, соль и взбейте миксером до белого цвета. Влейте растительное или растопленное сливочное масло, молоко и на низких оборотах миксера взбейте до однородности.
3. Просейте муку, всыпьте разрыхлитель и взбейте на низких оборотах миксера до однородности, долго вымешивать не нужно.
4. Готовое тесто перелейте в форму для запекания, сверху выложите ягоды, фрукты и творожную начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Готовность теста проверяем деревянной палочкой, на выходе она должна быть сухой!
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