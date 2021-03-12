Врач рассказал, почему ни в коем случае не надо пить кофе по утрам

Врач-тиктокер Каран Радж рассказал, употребление кофе по утрам может быть опасно для здоровья. По словам доктора, в это время суток напиток приносит организму больше вреда, чем пользы.

В своем TikTok он выложил видео, в котором объясняет все минусы утренней чашки кофе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Раджа, выпивать чашку ароматного напитка сразу после пробуждения не так полезно, как может показаться на первый взгляд. Заряд бодрости, который мы якобы испытываем благодаря кофе, – не совсем верное название тех ощущений, которые мы получаем вместе с чашкой эспрессо, американо или капучино.

Доктор Каран заявил, что после того как человек просыпается, его организм начинает автоматически генерировать повышенное содержание кортизола – так называемого гормона стресса.

"Кортизол отвечает за наши биологические часы. Когда он повышен, человек чувствует себя более бодрым. То есть, когда вы просыпаетесь, организм сам по себе обеспечивает себе бодрость", – утверждает врач.

По его словам, смысл кортизола в том, чтобы дать человеку проснуться без вспомогательных средств – "в этом его прямое назначение". В то же время, выпивая кофе на стадии повышенного кортизола, человек еще больше повышает его уровень и этим самым сбивает свой организм с толку.

"Из-за этого нарушается настроение, подача энергии, а впоследствии – даже сон", – говорит Каран Радж.

При этом он добавил, что уровень кортизола в нашем организме сам по себе повышается в среднем трижды за день: с 9 до 10 утра, с 12 до 13 и с 17 до 16 часов. В связи с этим доктор Радж советует пить кофе в промежутке с 10 до 12 и с 14 до 17 часов.

Тем, кто не может обойтись без чашки кофе по утрам, врач советует подождать хотя бы один час после пробуждения, чтобы дать кортизолу выполнить в организме свою функцию.

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