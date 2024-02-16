Вредные продукты, которых следует избегать: топ-5
Среди большого разнообразия продуктов на современном рынке есть следующие. которые нужно обходить десятой дорогой. И это может быть даже на первый взгляд полезная пища. Поэтому, чтобы точно не ошибиться в выборе – ознакомьтесь со следующим перечнем.
О том, каких продуктов питания следует избегать, рассказали эксперты dmckyiv в Instagram. Такая еда точно есть в вашем холодильнике.
Сахар и сладости
Частое употребление сахара повышает риск диабета и сердечных заболеваний. Сахар очень быстро может лишить вас энергии и вы почувствуете бессилие.
Арахис и орехи
Несмотря на то, что орехи являются отличным источником белка, они могут вызвать аллергию. Также часто содержат токсины.
Молоко и молочные продукты
При непереносимости лактозы – с осторожностью.
Красное мясо и колбасы
Повышают риск рака и заболеваний сердца. Особенно это касается обработанного мяса.
Фаст-фуд
Содержит много жиров, соли и консервантов, ускоряет старение. В фаст-фуде также много калорий и вредного холестерина.
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