Среди большого разнообразия продуктов на современном рынке есть следующие. которые нужно обходить десятой дорогой. И это может быть даже на первый взгляд полезная пища. Поэтому, чтобы точно не ошибиться в выборе – ознакомьтесь со следующим перечнем.

О том, каких продуктов питания следует избегать, рассказали эксперты dmckyiv в Instagram. Такая еда точно есть в вашем холодильнике.

Сахар и сладости

Частое употребление сахара повышает риск диабета и сердечных заболеваний. Сахар очень быстро может лишить вас энергии и вы почувствуете бессилие.

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Арахис и орехи

Несмотря на то, что орехи являются отличным источником белка, они могут вызвать аллергию. Также часто содержат токсины.

Молоко и молочные продукты

При непереносимости лактозы – с осторожностью.

Красное мясо и колбасы

Повышают риск рака и заболеваний сердца. Особенно это касается обработанного мяса.

Фаст-фуд

Содержит много жиров, соли и консервантов, ускоряет старение. В фаст-фуде также много калорий и вредного холестерина.

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