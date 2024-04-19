Все дело в заправке: крабовый салат по-новому для пасхального стола
Крабовые палочки – очень простой и бюджетный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. К тому же они отлично сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой, свежими огурцами и сырной заправкой.
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Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- огурцы – 3-4 шт.
- яйца вареные – 5 шт.
- соль – по вкусу
- зеленый лук – 2-3 шт.
Ингредиенты для заправки:
- майонез – 150-180 г
- сыр твердый – 100 г
- укроп – пучок
- горчица – 1 ч.
- черный, перец – по вкусу
- чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)
Способ приготовления:
1️. В глубокой миске смешайте нарезанные огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца и консервированную кукурузу, посолите по вкусу.
2️. Для заправки: в миску к майонезу добавьте натертый на мелкую терку сыр твердый, мелконарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, все перемешайте.
3️. Заправку добавьте к салату и перемешайте.
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