Все дело в заправке: крабовый салат по-новому для пасхального стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Крабовые палочки – очень простой и бюджетный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. К тому же они отлично сочетаются со всеми продуктами. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой, свежими огурцами и сырной заправкой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • огурцы – 3-4 шт.
  • яйца вареные – 5 шт.
  • соль – по вкусу
  • зеленый лук – 2-3 шт.

Ингредиенты для заправки:

  • майонез – 150-180 г
  • сыр твердый – 100 г
  • укроп – пучок
  • горчица – 1 ч.
  • черный, перец – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)

Способ приготовления: 

1️. В глубокой миске смешайте нарезанные огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца и консервированную кукурузу, посолите по вкусу. 

Ингредиенты для салата

2️. Для заправки: в миску к майонезу добавьте натертый на мелкую терку сыр твердый, мелконарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, все перемешайте. 

Соус для блюда

3️. Заправку добавьте к салату и перемешайте. 

Готовый салат

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