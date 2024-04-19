Крабовые палочки – очень простой и бюджетный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. К тому же они отлично сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой, свежими огурцами и сырной заправкой.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

кукуруза консервированная – 1 банка

огурцы – 3-4 шт.

яйца вареные – 5 шт.

соль – по вкусу

зеленый лук – 2-3 шт.

Ингредиенты для заправки:

майонез – 150-180 г

сыр твердый – 100 г

укроп – пучок

горчица – 1 ч.

черный, перец – по вкусу

чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)

Способ приготовления:

1️. В глубокой миске смешайте нарезанные огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца и консервированную кукурузу, посолите по вкусу.

2️. Для заправки: в миску к майонезу добавьте натертый на мелкую терку сыр твердый, мелконарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, все перемешайте.

3️. Заправку добавьте к салату и перемешайте.

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