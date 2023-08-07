Из яблок можно готовить не только популярную шарлотку. Фрукты станут основой для ароматного кекса. Он получается очень нежным и влажным благодаря большому количеству начинки, а также ароматным благодаря пряностям.

Фудблогер Эдуард Насыров (my_happyfood) на своей странице в Instagram поделился рецептом ароматного и нежного кекса с яблоками.

Ингредиенты:

сахар – 100 г

корица – 2 ч. л.

яблоки – 3-4 шт

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

имбирь – 1\2 ч. л.

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мускатный орех – 1\2 ч. л.

яйца – 2 шт

молоко – 180 мл

масло сливочное – 120 г

ванильный экстракт – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала очистить и порезать яблоки кубиками. Смешать их корицей и 2 ч. л. сахара.

2. Для приготовления теста следует смешать яйца с сахаром до светлой массы.

3. Добавить растопленное масло, специи, молоко и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности.

4. 2\3 части яблок добавить в тесто. Перемешать.

5. Форму застелить пергаментом, выложить на оставшиеся дно яблока. Сверху вылить тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. В готовом виде охладить выпечку, затем перевернуть и выложить на тарелку, присыпать сахарной пудрой Приятного аппетита!

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