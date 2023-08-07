Все смешали – и в духовку: рецепт ароматного и влажного яблочного кекса
Из яблок можно готовить не только популярную шарлотку. Фрукты станут основой для ароматного кекса. Он получается очень нежным и влажным благодаря большому количеству начинки, а также ароматным благодаря пряностям.
Фудблогер Эдуард Насыров (my_happyfood) на своей странице в Instagram поделился рецептом ароматного и нежного кекса с яблоками.
Ингредиенты:
- сахар – 100 г
- корица – 2 ч. л.
- яблоки – 3-4 шт
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- имбирь – 1\2 ч. л.
- мускатный орех – 1\2 ч. л.
- яйца – 2 шт
- молоко – 180 мл
- масло сливочное – 120 г
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала очистить и порезать яблоки кубиками. Смешать их корицей и 2 ч. л. сахара.
2. Для приготовления теста следует смешать яйца с сахаром до светлой массы.
3. Добавить растопленное масло, специи, молоко и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности.
4. 2\3 части яблок добавить в тесто. Перемешать.
5. Форму застелить пергаментом, выложить на оставшиеся дно яблока. Сверху вылить тесто.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. В готовом виде охладить выпечку, затем перевернуть и выложить на тарелку, присыпать сахарной пудрой Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: