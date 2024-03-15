Всего 4 ингредиента и минимум времени: сладкие рогалики из слоеного теста
Чтобы дома всегда было что-то к чаю – используйте слоеноет есто, которое точно есть в вашей морозилке. Из него можно сделать хрустящие и сладкие рогалики. В качестве начинки можно положить орехи, а также посыпать их сверху.
Идея приготовления хрустящих ореховых рогаликов из слоеного теста опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Очень быстро выпекаются.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- грецкие орехи – 200 г (приблизительно)
- сахар – 50 г
- масло сливочное – 50 г
Способ приготовления:
1. Соединить орехи в блендере с сахаром и взбить.
2. Раскатить тесто толщиной примерно 0,5 сантиметров.
3. Нарезать на треугольники.
4. Если хотите сделать маленькие рогалики – толщина должна быть примерно 3-4 см. Чем шире основание – тем рогалики будут длиннее.
5. Смазать треугольнички растопленным сливочным маслом.
6. Посыпать орешками.
7. Завернуть и смазать сливочным маслом.
8. Обкатать рогалики в орешках.
9. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
10. Накрыть пищевой пленкой и ждем примерно минут 20, если больше – не страшно. Рогалики немного подрастут в размере.
11. Разогреть духовку до 180 градусов.
12. Выпекаем без пищевой пленки 20-30 минут.
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