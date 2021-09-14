Вяленные томаты по-провансальски – самый легкий способ приготовления
Если вы хотите необычно и вкусно заготовить помидоры на зиму для пиццы, пирогов и салатов, лучше всего их вялить и сушить. Есть много способов это сделать, но не всегда они получаются удачными в силу разных причин – неправильный температурный режим, много масла, мало специй или наоборот.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами самым легким и наилучшим способом приготовления вяленых томатов по-провансальски, которые будут отличной приправой для многих блюд.
Ингредиенты:
Помидоры – 1 кг
Оливковое масло – 300 мл
Чеснок – 3 зуб.
Прованские травы – по вкусу
Сушеный розмарин – по вкусу
Смесь молотых перцев – по вкусу
Крупная морская соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте помидоры, разрежьте пополам, удалите семена, выложите на пергамент, чтобы они просохли.
В тарелке смешайте все сухие специи, соль, добавьте измельченный чеснок, тщательно перемешайте.
Выложите помидоры на противень застеленный пергаментом, посыпьте их специями и добавьте немного оливкового масла в каждую дольку.
Поставьте их сушится в духовку на 4-6 часов при 100 С. Обязательно оставьте двери духовки открытыми.
Готовые помидоры выложите в заранее подготовленные стерильные банки, на дно которых можете положить чеснок, по желанию – розмарин. Сверху выложите помидоры и залейте маслом так, чтобы они полностью покрыли овощи, иначе они могут испортиться.
Закрыть крышкой и уберите в темное, прохладное место, можно в холодильник, там их можно хранить до 6 месяцев.
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