Вяленные томаты по-провансальски – самый легкий способ приготовления

Если вы хотите необычно и вкусно заготовить помидоры на зиму для пиццы, пирогов и салатов, лучше всего их вялить и сушить. Есть много способов это сделать, но не всегда они получаются удачными в силу разных причин – неправильный температурный режим, много масла, мало специй или наоборот.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами самым легким и наилучшим способом приготовления вяленых томатов по-провансальски, которые будут отличной приправой для многих блюд.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг

Оливковое масло – 300 мл

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Чеснок – 3 зуб.

Прованские травы – по вкусу

Сушеный розмарин – по вкусу

Смесь молотых перцев – по вкусу

Крупная морская соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте помидоры, разрежьте пополам, удалите семена, выложите на пергамент, чтобы они просохли. В тарелке смешайте все сухие специи, соль, добавьте измельченный чеснок, тщательно перемешайте. Выложите помидоры на противень застеленный пергаментом, посыпьте их специями и добавьте немного оливкового масла в каждую дольку. Поставьте их сушится в духовку на 4-6 часов при 100 С. Обязательно оставьте двери духовки открытыми. Готовые помидоры выложите в заранее подготовленные стерильные банки, на дно которых можете положить чеснок, по желанию – розмарин. Сверху выложите помидоры и залейте маслом так, чтобы они полностью покрыли овощи, иначе они могут испортиться. Закрыть крышкой и уберите в темное, прохладное место, можно в холодильник, там их можно хранить до 6 месяцев.

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